"Od marca do końca grudnia 2022 r. na Węgrzech powstało 76 firm należących do Rosjan. Liczba firm należących do Ukraińców była znacznie wyższa, ale można to wytłumaczyć bliskością geograficzną" - zauważa portal HVG. W przypadku zakładania firm przez Ukraińców w br. widać jednak wyraźny spadek: w 2021 r. było to 340 przedsiębiorstw, w 2022 r. - 433, a do końca listopada 2023 r. tylko 164.

Do końca listopada Rosjanie założyli na Węgrzech 57 firm. Większość z założonych po agresji na Ukrainę firm to mikroprzedsiębiorstwa, świadczące usługi doradztwa biznesowego, ale wiele z nich zajmuje się m.in. programowaniem komputerowym i doradztwem IT. Są również "grube ryby", np. biorące udział w rozbudowie elektrowni atomowej w Paksu.

HVG zaznacza jednak, że Rosjanom nie jest łatwo zakładać firmy na Węgrzech. W ostatnim czasie 20 przedsiębiorstw, zarejestrowanych pod jednym adresem w Budapeszcie, zostało przymusowo zamkniętych. Powodem był brak możliwości otwarcia rachunku bankowego przez rosyjskich właścicieli, co uniemożliwiało ich funkcjonowanie.

Część z firm założonych przez Rosjan może być wykorzystywana do działalności wywiadowczej. "Od początku wojny europejskie służby specjalne monitorują zakładanie firm z rosyjskim rodowodem, sprawdzając, czy nie są wykorzystywane jako przykrywka" - pisze portal.

Przypomina, że po agresji na Ukrainę większość państw europejskich znacznie zmniejszyła u siebie liczbę rosyjskich dyplomatów, podejrzewanych o działalność wywiadowczą; Węgry w tym zakresie były jednak wyjątkiem.

Jednocześnie wzrosła liczba rosyjskich agentów wywiadu, którzy posiadają inny status niż dyplomatyczny i funkcjonują jako biznesmeni, naukowcy czy studenci - pisze HVG. "Węgry są faworyzowane nie tylko ze względu na bliskość, ale także dlatego, że - pomimo wojny - stosunkowo dobre relacje rosyjsko-węgierskie oznaczają, że wielu Rosjan uważa, iż jest to najłatwiejsze miejsce w UE do założenia bazy" - dodaje portal.

"Nierzadko zdarza się, że Rosjanie wykorzystują firmy prowadzące rzeczywistą działalność jako przykrywkę" - twierdzi były oficer kontrwywiadu, z którym rozmawiał HVG. Na przykład dzięki firmom logistycznym czy kurierskim "rosyjscy agenci wywiadu mogą 'zalegalizować' swoje ruchy" - dodaje.

Niebezpieczeństwo mogą stanowić jednak również firmy świadczące usługi IT i wspierane przez Rosję, ponieważ rosyjski wywiad kładzie nacisk na operacje w cyberprzestrzeni - pisze HVG.

"Kongres musi zdecydować, czy kontynuować wspieranie walki o wolność na Ukrainie, jako część 50-narodowej koalicji, którą zbudował prezydent (Joe) Biden, czy zignorować lekcje historii i pozwolić Putinowi wygrać. To jest prosty wybór" - powiedział Sullivan podczas briefingu w Białym Domu, po raz kolejny apelując do Kongresu o przegłosowanie ponad 60 mld dolarów na pomoc Ukrainie.

Pytany, czy administracja ma plan B, jeśli do tego nie dojdzie, zaprzeczył.

"Kiedy dostarczamy pakiet (...) broni na Ukrainę, broni z zasobów USA, bierzemy potem pieniądze, które Kongres nam daje i kupujemy za to nową broń, by zastąpić to, co daliśmy, tak by to nie miało wpływu na naszą gotowość wojskową (...) Więc jeśli skończą nam się pieniądze, nie będziemy w stanie kontynuować dostarczania broni Ukrainie. Taka jest stawka. Nie ma żadnej magicznej puli pieniędzy" - powiedział doradca prezydenta.

Jak zaznaczył, dobra wiadomość jest taka, że większość kongresmenów obydwu partii popiera dalsze wsparcie dla Ukrainy - jeśli tylko odpowiednia ustawa trafi pod głosowanie. Jak dotąd jednak żaden projekt nie został zgłoszony, bo obie partie nie mogą się porozumieć co do zmian w polityce azylowej i imigracyjnej, która ma być częścią szerszego pakietu środków, w którym znajdą się pieniądze na pomoc Ukrainie.

Sullivan odniósł się w poniedziałek również do ataków sprzymierzonego z Iranem jemeńskiego ruchu Hutich na statki handlowe na Morzu Czerwonym - był to już kolejny taki atak od rozpoczęcia izraelskiej operacji w Gazie. Jak stwierdził, choć to Huti "trzymają palec na spuście", to za ostatecznie odpowiedzialnego za ich działania USA uznają Iran.

Dodał, że USA przygotowują międzynarodową odpowiedź na te działania.

"Uważamy, że to nie jest tylko problem dla Stanów Zjednoczonych. Te statki nie były amerykańskimi statkami. Były z różnych krajów. To jest problem dla całego świata i każdego kraju, który polega na handlu drogą morską" - powiedział.

"Armia rosyjska w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy przeszła do ofensywy niemal na całej linii frontu" - poinformował deputowany tamtejszej rady obwodowej Serhij Łyszczenko w telewizji Espreso. "Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy codziennie odbywa się około 12 prób ataku na Robotyne. Ze słów żołnierzy wynika, że praktycznie jest to jeden atak, który trwa cały czas" - przekazał.

Jak podkreślił, codziennie wykorzystywane jest na froncie w obwodzie zaporoskim lotnictwo. Wskazał, że choć dziś siły rosyjskie prawie nie używały samolotów, to niedawno doszło do zmasowanego ataku na jedną z miejscowości w obwodzie. "Wróg bardzo się uaktywnił na terytorium obwodu zaporoskiego" - podkreślił.

Już ponad 10 mln osób na Ukrainie otrzymało w tym roku pomoc humanitarną - poinformowało Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) na swojej stronie internetowej. Według danych OCHA 7,2 mln osób dostało pomoc medyczną, 4,1 mln - żywnościową, a 5,8 mln - dostęp do czystej wody i środki higieny.

Biuro podkreśliło, że szacuje się, iż wraz ze spadkiem temperatur poniżej zera 1,7 mln osób będzie potrzebować pomocy w przetrwaniu zimy aż do marca przyszłego roku, zwłaszcza w strefach przyfrontowych. "Dostarczanie takiej pomocy już trwa i do października ponad 361 tys. osób otrzymało zimową pomoc" - podało OCHA.

Opisując sytuację na Ukrainie, OCHA podkreśla, że od początku wojny zniszczonych lub uszkodzonych zostało 3 800 instytucji oświatowych i tylko około 30 proc. dzieci uczy się w szkołach.

Prezydent Bułgarii Rumen Radew zawetował uchwałę parlamentu o nieodpłatnym przekazaniu Ukrainie 100 pojazdów opancerzonych z uzbrojeniem, należących do resortu spraw wewnętrznych.

Zdaniem głowy państwa, podejmując tę decyzję, posłowie nie byli w wystarczającym stopniu poinformowani, czy rzeczywiście pojazdy te są niezbędne stronie ukraińskiej i czy nie mogą być wykorzystywane dla potrzeb kraju. Radew uważa, że pojazdy opancerzone mogą być wykorzystywane dla ochrony granic przed napływem nielegalnych imigrantów. Mogą być również przydatne dla straży pożarnej. Innym czynnikiem, który skłonił prezydenta do wyrażenia sprzeciwu w sprawie transakcji jest fakt, że przekazanie sprzętu ma odbyć się na koszt Bułgarii.

Nowy szef MSZ Wielkiej Brytanii David Cameron złoży 6 grudnia pierwszą, od objęcia urzędu, wizytę w Waszyngtonie. Brytyjski polityk będzie w USA rozmawiać z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem m.in. na temat wsparcia dla Ukrainy w jej walce z rosyjskim najeźdźcą.

"Przeprowadziliśmy skuteczne uderzenie na składy paliwowe przeciwnika w okupowanym przez wojska rosyjskie Ługańsku na wschodzie Ukrainy" - poinformowała ukraińska armia. "Wczoraj, 3 grudnia 2023, Siły Obrony przeprowadziły skuteczne uderzenie ogniowe na składy ropy i smarów, które znajdują się w granicach tymczasowo okupowanego Ługańska" - napisano w Telegramie StratCom Ukraińskich Sił Zbrojnych. Jak podkreśla RBK-Ukraina, wcześniej pojawiły się doniesienia o zaatakowaniu nocą przez drony bazy naftowej w Ługańsku. Na miejscu wybuchł duży pożar. Internauci relacjonowali, że doszło do eksplozji jednego ze zbiorników.

Telegram

"Ukraina otrzymała od swoich partnerów pociski do systemów obrony powietrznej i nowoczesne kompleksy rakietowe" - poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski po codziennej naradzie wojennej. Prezydent wskazał, że Ukraina zwiększa własną produkcję uzbrojenia. "Po raz pierwszy osiągnęliśmy wskaźnik produkcji sześciu (samobieżnych haubic) Bohdana na miesiąc. Wiemy już, jak ją (produkcję) zwiększyć" - podkreślił.

Szef państwa odniósł się także do korytarza zbożowego na Morzu Czarnym, służącego do eksportu produktów żywnościowych. "Nasz korytarz zbożowy działa. Przekroczyliśmy poziom 7 mln ton ładunków" - oświadczył. Mówiąc o sytuacji na froncie wojny z Rosją Zełenski poinformował, że na odcinku bachmuckim i awdijiwskim na wschodzie trwają walki obronne, zaś na południu prowadzone są "aktywne działania".