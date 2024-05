Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o zestrzeleniu nad Półwyspem Krymskim kilku amerykańskich pocisków, które w ramach najnowszych dostaw miały trafić na Ukrainę. Kijów na razie nie odniósł się do tych doniesień. Rosyjskie drony Shahed zaatakowały w nocy Charków. MSZ Francji szacuje, że od rozpoczęcia wojny z Ukrainą zginęło około 150 tys. rosyjskich żołnierzy. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski wystąpi podczas debaty na temat wojny na Ukrainie podczas konferencji Financial Times Weekend Festival w USA. Sobota jest 801. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

15:30 Radosław Sikorski przyznaje, że lepiej teraz wesprzeć militarnie Ukrainę, niż odbudowywać kraj zrujnowany wojną wywołaną przez Władimira Putina. Sikorski, odnosząc się do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że nie wyklucza niczego, jeśli chodzi o obecność zachodnich wojsk na Ukrainie, ocenił, iż słuszne jest stawianie Putina w sytuacji, w której nie jest pewien, co Zachód zrobi, zamiast z góry wykluczać pewne ewentualności. Zobacz również: Sikorski: Niech Putin zastanawia się, co zrobimy 12:38 Średnia dzienna liczba rosyjskich ofiar wojny na Ukrainie, uwzględniając łącznie zabitych i rannych, wyniosła w kwietniu 899, co jest zgodne z trendem w całym 2024 roku - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Poinformowano, że całkowita liczba rosyjskich ofiar od wybuchu wojny przekracza obecnie 465 tys. 11:21 Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o zestrzeleniu nad Półwyspem Krymskim kilku amerykańskich pocisków, które w ramach najnowszych dostaw miały trafić na Ukrainę. Kijów na razie nie odniósł się do tych doniesień. Kremlowski resort obrony przekonuje, że do ataku doszło w nocy, ale rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej zestrzeliły cztery rakiety dalekiego zasięgu. Chodzi o amerykańskie pociski ATACMS. To kolejny już atak z użyciem tej broni. Po raz pierwszy Ukraińcy użyli jej w połowie kwietnia, celując w rosyjskie lotnisko na Krymie. 10:42 Minister obrony Włoch Guido Crosetto wykluczył możliwość udziału włoskich żołnierzy w ewentualnej bezpośredniej interwencji na Ukrainie. "Absolutnie nie" - tak odpowiedział na pytanie o możliwość wysłania wojsk. 09:19 Jedna osoba zginęła, a dziewięć zostało rannych w wyniku ataków na Charków i obwód charkowski, w których Rosja użyła m.in. irańskich dronów Shahed - poinformował szef obwodowych władz wojskowych Ołeh Syniehubow. 08:55 Szpitale w okupowanym przez Rosję obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy grożą matkom odbieraniem noworodków, jeśli co najmniej jedno z rodziców nie posiada obywatelstwa rosyjskiego - podaje amerykański Instytut Studiów nad Wojną ISW. W swoim raporcie ISW przekazał także z powołaniem na komunikat Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, że okupacyjne władze rosyjskie nadal przymusowo deportują ukraińskich cywilów w głąb Rosji. 08:51 Dopiero za kilka miesięcy na Ukrainę trafi obiecana przez Zachód broń - alarmuje "The New York Times". Gazeta podaje, że może się to stać latem. Zobacz również: Niepokojące sygnały. Zachodnia broń dotrze na Ukrainę z dużym opóźnieniem? 08:31 Obrona powietrzna Ukrainy zniszczyła wszystkie 13 dronów, którymi wojska rosyjskie atakowały w nocy cele w obwodzie charkowskim i dniepropietrowskim - poinformował dowódca ukraińskich Sił Powietrznych, generał Mykoła Ołeszczuk. Używane przez Rosjan irańskie drony Shahed 131 i 136 wystartowały z obwodu biełgorodzkiego, tuż przy granicy z Ukrainą - przekazał w komunikacie. 06:14 Dwa rosyjskie drony Shahed zaatakowały w nocy Charków, powodując duży pożar oraz raniąc co najmniej 4 osoby - poinformował mer miasta Ihor Terehow. Wcześniejsze doniesienia ukraińskich mediów mówiły o zagrożeniu atakami lotniczymi obwodów: sumskiego i dniepropietrowskiego. 06:10 Niezależnie od tego, jak ciężkich strat na polu bitwy dozna Rosja, to nie wystarczy, aby wojna się zakończyła, konieczna jest prawdziwa jej izolacja - mówił w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Times", generał Ołeksandr Pawluk, dowódca ukraińskich wojsk lądowych. Zapytany, czego nauczyły go dwa lata wojny z Rosją, generał wymienił w pierwszej kolejności rosnące poczucie osamotnienia Ukrainy. Osobiście główną lekcją dla mnie jest to, że tak naprawdę nie powinieneś liczyć na kogoś innego. Nauczyłem się nie polegać na niczyjej pomocy. Ostatecznie wszystko może spoczywać tylko w naszych rękach - przyznał. 06:08 Łotewska armia rozpoczęła kopanie rowów przeciwczołgowych w ramach pierwszej linii obrony wzdłuż granicy z Rosją - poinformował łotewski nadawca publiczny LSM. Pierwszy dwudziestokilometrowy odcinek ma zostać ukończony w ciągu czterech miesięcy. Estonia, Łotwa i Litwa uzgodniły w końcu stycznia budowę bałtyckiej linii obronnej, która ma wzmocnić granice z Białorusią i Rosją. Długość granicy łotewsko-rosyjskiej przekracza 283 km. 06:03 MSZ Francji szacuje, że od rozpoczęcia wojny z Ukrainą zginęło około 150 tys. rosyjskich żołnierzy - poinformował szef francuskiej dyplomacji Stephane Sejourne. Jego zdaniem łącznie z rannymi rosyjskie straty sięgają pół miliona wojskowych. Militarna porażka Rosji już się dokonała - oświadczył Sejourne.

