Trzy białoruskie banki: Belagroprombank, Bank Dabrabyt i Bank Rozwoju Republiki Białorusi zostały wykluczone przez Unię Europejską z systemu SWIFT. Kolejne sankcje spadły także na Rosję.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Unia przyjęła nowe sankcje wymierzone w Białoruś i Rosję, które m.in. zakazują transakcji z bankiem centralnym Białorusi, związanych z zarządzaniem rezerwami lub aktywami.

UE, w ramach nowego pakietu sankcji, wykluczyła z systemu SWIFT trzy białoruskie banki: Belagroprombank, Bank Dabrabyt i Bank Rozwoju Republiki Białorusi. UE wprowadziła także sankcje zakazujące eksportu sprzętu nawigacji morskiej i technologii radiokomunikacyjnej do Rosji.

Ponadto UE wprowadziła dalsze sankcje w odniesieniu do wywozu towarów związanych z żeglugą morską do Rosji. Na mocy tej decyzji zabroniona będzie sprzedaż, dostarczanie, przekazywanie lub eksportowanie, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii żeglugi morskiej na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, do użytku w Rosji lub w celu umieszczenia na pokładzie statku pływającego pod banderą rosyjską.

UE rozszerzyła również listę osób prawnych, podmiotów i organów objętych zakazami dotyczącymi usług inwestycyjnych, zbywalnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i kredytów.

Rosyjskie banki nie ucierpiały

Według źródeł PAP, w nowym pakiecie sankcji nie ma kolejnych rosyjskich banków, które miałyby zostać odłączone od systemu SWIFT, mimo że wcześniej o takiej możliwości mówili przedstawiciele instytucji unijnych.

Pragnący zachować anonimowość unijni urzędnicy wskazywali w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli, że część rosyjskich banków nie została objęta sankcją wykluczenia z systemu SWIFT z uwagi na to, że odpowiadają za realizację transakcji dotyczących dostaw energii do UE. Chodziło m.in. o Sbierbank i Gazprombank.

Nowy pakiet zostanie omówiony na szczycie UE, który rozpocznie się w czwartek w podparyskim Wersalu.

Dotychczasowe sankcje wobec Rosji

2 marca w Unii Europejskiej weszły w życie sankcje wykluczające z systemu SWIFT niektóre rosyjskie banki: Otkrytije, Nowikom, PSB, Bank Rossija, Sowkom, VEB i VTB. UE postanowiła też zakazać inwestowania, udziału lub innego wkładu w przyszłe projekty współfinansowane przez Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich.

Zakaz dotyczy ponadto "sprzedawania, dostarczania, przekazywania lub eksportowania banknotów denominowanych w euro do Rosji lub jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, w tym rządu i Centralnego Banku Rosji, lub do użytku w Rosji".