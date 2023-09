Ukraina złożyła skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO) na Polskę, Węgry i Słowację w związku z przedłużeniem przez te kraje embarga na ukraińskie produkty rolne - poinformował Reuters.

"Zasadniczo ważne jest dla nas udowodnienie, że poszczególne państwa członkowskie nie mogą zakazać importu ukraińskich towarów. Dlatego składamy przeciwko nim pozwy w WTO. Jednocześnie mamy nadzieję, że państwa te zniosą swoje ograniczenia i nie będziemy musieli wyjaśniać tej kwestii w sądach" - napisała ukraińska minister gospodarki Julia Swyrydenko w komunikacie, opublikowanym na stronie jej resortu.

W piątek szefowa KE Ursula von der Leyen ogłosiła, że zakaz importu ukraińskiego zboża nie zostanie utrzymany. Po decyzji Komisji Europejskiej Polska, Słowacja i Węgry przedłużyły zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy.

Zakazy nałożone przez Polskę, Słowację i Węgry mają chronić rolników z tych państw przed gwałtownym napływem zboża z Ukrainy.

Ukraina przeciwko trzem państwom

Ważne jest, aby udowodnić, że te działania są złe z prawnego punktu widzenia. I dlatego jutro rozpoczniemy postępowanie sądowe - zapowiadał Taras Kaczka, wiceminister gospodarki i rolnictwa Ukrainy w wywiadzie dla "Politico". Dodał, że Kijów przygotowuje się do odwetu na eksporcie polskich owoców i warzyw.

Zdaniem wiceministra, decyzja sąsiadów Ukrainy jest wyrazem całkowitego braku zaufania do Komisji Europejskiej. Kaczka dodał, że to nie tylko wewnętrzna sprawa UE, ale i sygnał dla partnerów handlowych spoza Unii, że Bruksela nie przemawia w imieniu wspólnoty.

Kijów pozwał Polskę, Słowację i Węgry w ramach Światowej Organizacji Handlu, a nie korzystając z własnego porozumienia handlowego z UE. Myślę, że cały świat powinien zobaczyć, jak państwa członkowskie UE zachowują się wobec partnerów handlowych i własnej Unii. Może to wpłynąć także na inne państwa - mówił Kaczka.

Telus ostro odpowiada Kaczce

Polski minister rolnictwa Robert Telus, dopytywany w poniedziałek w Brukseli o ukraińskie groźby zaskarżenia działań Polski do Światowej Organizacji Handlu (WTO), zwrócił uwagę, że taka skarga byłaby bezpodstawna.

Z drugiej strony, jeżeli to mówi pan minister Kaczka, który bardzo mocno atakuje Polskę na wszystkich forach, (...) niejednokrotnie w swoich wywiadach porównuje Polskę do Rosji - to nie będę po prostu komentował słów, które padły z ust takiego człowieka - dodał.

Robert Telus potwierdził też, że nasz kraj nie będzie brał udziału w spotkaniach platformy koordynacyjnej, w skład której wchodzą przedstawiciele KE, państw przygranicznych i Ukrainy: Jeśli bylibyśmy na takiej platformie i jeżeli pan Kaczka mówi, że chce nas podać do WTO, to każda taka wypowiedź na takiej platformie może być wykorzystana przeciwko Polsce. Dlatego uważamy, że do czasu aż Ukraina nie wycofa się z tych słów, (...) to niebezpieczne jest, żebyśmy brali udział w takiej platformie.