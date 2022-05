Sieci kin w Rosji, zwłaszcza te w galeriach handlowych, mogą zostać zamknięte. Największa firma w tym sektorze, Formula Kino/Cinema Park, zaczęła negocjacje z centrami handlowymi w sprawie ewentualnego rozwiązania partnerstwa. Pisze o tym dziennik "Izwiestia".

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Umowy sieci kin z centrami handlowymi są tak skonstruowane, że bardzo trudno je rozwiązać - podkreśla rozmówca dziennika. Dlatego sytuacja może przerodzić się w spory sądowe. Faktem jest, że wiele sal kinowych ma umowy z centrami handlowymi, w których nie ma warunków do zerwania porozumienia - mówi dziennikowi przedstawiciel sieci kin. Czekają nas trudne negocjacje - dodaje.

W marcu sytuacja na rynku zmieniła się diametralnie: zagraniczni dystrybutorzy zamrozili współpracę z Rosją. Bez nowych zachodnich produkcji sieci kin zmuszone były do pokazywania innych filmów, w tym sowieckich. Dziś w ofercie rosyjskich kin znajdziemy m.in film "1941. Skrzydła nad Berlinem". To historia wyczynu pilotów 1. pułku lotnictwa minowo-torpedowego Floty Bałtyckiej Sił Powietrznych Armii Radzieckiej. Inna propozycja to familijny film "Artek" o radzieckich pionierach.

Oglądalność gwałtownie spadła, spadły więc przychody, ale czynsze pozostały na niezmienionym poziomie. W takiej sytuacji sale kinowe nie mogą funkcjonować tak jak do tej pory. Rosyjski resort kultury ogłosił przyjęcie wniosków o państwowe wsparcie kin. Wypożyczanie filmów do pokazywania w kinach będzie wspierane od 1 czerwca do 30 września 2022 roku. Kwota dotacji - jak piszą "Izwiestia" - wynosi do 4 milionów rubli. W Rosji jest 3000 centrów handlowych, a lider rynku Formula Kino/Cinema Park ma prawie 80 kin w całym kraju. Eksperci cytowani przez rosyjski dziennik przewidują zamknięcie 40 proc. sal kinowych do końca maja.

Wielkie studia filmowe oraz największe platformy streamingowe zbojkotowały Rosję. Po wybuchu wojny w Ukrainie Disney, Warner, Paramount, Netflix i Amazon Prime Video wyłączyły swoje kanały i serwisy w Rosji. Rosjanie nie mogą oglądać m.in najnowszego widowiska Marvela "Doktor Strange" czy filmu "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a". Ani także nowego "Batmana". "W świetle kryzysu humanitarnego na Ukrainie Warner wstrzymuje rosyjską premierę swojego filmu fabularnego "Batman". Będziemy monitorować rozwój sytuacji. Mamy nadzieję na szybkie i pokojowe zakończenie tej tragedii" - można było przeczytać w komunikacie studia filmowego.

Niestety w Rosji kwietnie piractwo. Relacje w sieci pokazują, że kina emitują pirackie kopie filmów, zostały one pobrane z nielegalnych źródeł. Choć Rosja nie jest najważniejszym rynkiem dla hollywoodzkich produkcji, to wpływy z filmów były do czasu wojny w Ukrainie dość znaczące.