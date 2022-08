Pierwszy statek z ukraińskim zbożem wypłynął w poniedziałek rano z portu w Odessie na mocy umowy o wznowieniu eksportu zablokowanego przez inwazję Rosji; statek kieruje się do Libanu – podała agencja AP, powołując się na ministerstwo obrony Turcji, która pośredniczyła w porozumieniu.

Port w Odessie / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

Pływający pod banderą Sierra Leone statek Razoni ma we wtorek dotrzeć do Stambułu, gdzie zostanie poddany inspekcji, zanim będzie mógł popłynąć dalej - poinformowało tureckie ministerstwo.



Według danych ONZ Razoni przewozi ponad 26 tys. ton kukurydzy - podała AP. Te informacje potwierdził na swoim Facebooku ukraiński minister infrastruktury Alexander Kubrakov.

Statek to pierwsza z 16 jednostek, które wypłyną z portu w Odessie. Wczoraj tureckie media informowały, że część tych okrętów ma popłynąć do Afryki, między innymi do Somalii.

Kukurydza ma trafić do Libanu, który według Banku Światowego boryka się z jednym z największych kryzysów finansowych od ponad 150 lat. W 2020 roku potężna eksplozja w porcie w Beirucie, stolicy kraju, zniszczyła część miasta, w tym silos ze zbożem - przypomina amerykańska agencja.



Rosja i Ukraina należą do największych eksporterów zbóż na świecie. W lipcu zawarły one z Turcją i ONZ porozumienie dotyczące odblokowania eksportu zboża z Ukrainy, aby złagodzić globalny kryzys żywnościowy i obniżyć ceny towarów spożywczych, które wzrosły z powodu inwazji Rosji na Ukrainę.