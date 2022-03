„Nie będę pracował dla mordercy” – to słowa kapitana statku należącego prawdopodobnie do Władimira Putina. Przytacza je dzisiejsza brytyjska prasa. Potężna, warta nawet 700 milionów dolarów jednostka zacumowana jest w jednym toskańskich portów we Włoszech. Z uwagi na niejasny stan prawny, nie została jeszcze objęta sankcjami. Zdaniem działaczy związanych z rosyjskim opozycjonistą Aleksiejem Nawalnym, ten pałac na wodzie należy do podejrzanego o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie, rosyjskiego prezydenta.

Wideo youtube Już sam rozmiar jachtu imponuje - 460 stóp, czyli 140 metrów - to dziesięć razy więcej od średniej wielkości jednostek najczęściej spotykanych w marinach Morza Śródziemnego. Wnętrza, czego dowodzą publikowane w mediach zdjęcia, ociekają zlotem. Nawet uchwyty rolek papieru toaletowego są pozłacane. Trudno oceniać to cacko w kategoriach jachtu - to całkiem okazały statek. Ma sześć pokładów, kilka basenów, kino i system bezpieczeństwa zdolny do unieszkodliwiania dronów. Jak donoszą brytyjskie media, załoga Szeherezady - bo tak bajecznie nazwano jacht - to byli oficerowie rosyjskiej FSB. Właściciel najwyraźniej troszczy się o siebie, ponieważ na wyposażeniu jednostki znajduje się mały szpital. Komentatorzy nie łączą tego z doniesieniami o stanie zdrowia Putina, ale wyobraźnia działa. Według doniesień luksusowy statek przechodzi obecnie konieczne naprawy. Nawet prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełeński, wezwał władze w Rzymie, by w trybie pilnym się nim zainteresowały. Mieszkańca Marina di Carrara, gdzie zacumowano Szeherezadę, są przekonani, że statek należy do prezydenta Rosji. Podobnego zdania jest grupa działaczy związana z Nawalnym, który skazany został wczoraj na 9 lat ciężkiego więzienia. Natomiast dziennikarze włoskiej "La Stampa" dotarli do urodzonego w Kazachstanie, Eduarda Juriewicza Kudainatowa, byłego zastępcy prezesa rady Rosneftu, rosyjskiego koncernu energetycznego. Jak zauważają bardziej cyniczni obserwatorzy, na morzu też można się poruszać po słupach. Zobacz również: Mniejsze zasiewy, zablokowane porty. Załamują się łańcuchy dostaw na Ukrainie

