"Budowa elektrowni atomowej to symbol niezależności energetycznej, która docelowo ma być pewną niezależnością polityczną. Biorąc pod uwagę strukturę kapitałową naszej infrastruktury energetycznej, mamy bardzo dużą kontrolę nad tą infrastrukturą. Inne kraje Europy Zachodniej tego nie mają" - mówił w Radiu RMF24 dr hab. Mariusz Ruszel z Politechniki Rzeszowskiej, prezes Instytutu Polityki Energetycznej. Był on gościem Bogdana Zalewskiego. Nasz dziennikarz pytał o to, czy Polska ma prądu pod dostatkiem i co w sytuacji, gdy zapotrzebowanie zimą wzrośnie.