Setki dzieci zostało oddzielonych od swoich rodzin i przewiezionych do różnych krajów podczas chaotycznej ewakuacji z lotniska w Kabulu - informuje UNICEF. Organizacja zarejestrowała około 300 dzieci w takiej sytuacji, ale przypuszcza, że może ich być więcej.

Amerykański żołnierz eskortuje dziecko do jego rodziny podczas ewakuacji na międzynarodowym lotnisku Hamida Karzai w Kabulu w Afganistanie / Victor Mancilla - US Marine Corps via CNP / PAP/Newscom

Dzieci bez opiekunów zostały ewakuowane z Afganistanu do różnych państw, pracujemy nad tym, by bezpiecznie wróciły do swoich rodzin - powiedział rzecznik UNICEF James Elder. Dodał, że do bliskich wróciła już ponad setka dzieci.

UNICEF głęboko niepokoi się o dobro pozostawionych bez opieki i odseparowanych od rodzin dzieci - napisano w komunikacie organizacji. Dodano, że zagubieni najmłodsi muszą być szybko identyfikowani, co wymaga sprawnej współpracy różnych państw.



Podkreślono, że oczekujące na połączenie z rodzinami dzieci powinny być otoczone opieką dalszych krewnych lub osób ze znanego im środowiska, a tylko w ostateczności umieszczane w instytucjach opiekuńczych.



W Afganistanie pomocy potrzebuje około 10 mln dzieci. Aby im pomóc, UNICEF musi mieć nieograniczony dostęp do całego terytorium kraju - przypomniała też organizacja.



Cytat Społeczność międzynarodowa i wszystkie strony muszą się do nas przyłączyć i priorytetowo traktować dobro dzieci w Afganistanie, jak również tych, które zostały z niego ewakuowane. apeluje UNICEF.