Na lotnisku w Kabulu doszło do wybuchu, w którym ucierpiała nieznana dotąd liczba osób - podała telewizja CNN. Wiadomo, że wśród poszkodowanych są Afgańczycy. Zachodnie kraje ostrzegają przez realną groźbą zamachów na lotnisku, gdzie zgromadził się nawet 10-tysięczny tłum. To Afgańczycy, którzy wciąż mają nadzieję, że uda im się opuścić kraj opanowany przez talibów. Czasu jest coraz mniej, bo zgodnie z ich zapowiedzią, ewakuacja ma zakończyć się do 31 sierpnia.

