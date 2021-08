Liderzy afgańskich talibów nie pozostaną "w cieniu", ujawnią się przed światem - przekazał w środę Agencji Reutera przedstawiciel talibów. Od 20 lat przywódcy islamskich bojowników ukrywali swoją tożsamość.

Patrol bojowników w Kandaharze w Afganistanie / STRINGER / PAP/EPA

"Powoli, stopniowo, wszyscy nasi liderzy ujawnią się przed światem, nie będzie już żadnego cienia tajemnicy" - powiedział starszy rangą przedstawiciel talibów Reuterowi.

Jak dodał, bojownikom zakazano celebrowania opanowania większości kraju, w tym stolicy, Kabulu. Powiedział też, że cywile powinni oddać swoją broń i amunicję.

Talibowie szybko przejęli kontrolę w Afganistanie

Wykorzystując wycofanie się międzynarodowych sił wojskowych pod wodzą USA, w ciągu trzech miesięcy talibowie przejęli kontrolę praktycznie nad całym krajem.