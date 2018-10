​Handlarze dopalaczami nie są bezkarni, także ci działający w internecie - podkreślił we wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, informując o zatrzymaniu pięciu osób. Zaapelował do rodziców, by rozmawiali z nastolatkami o zagrożeniach, jakie niosą dopalacze.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro /Piotr Nowak /PAP

