15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, popularnie nazywana świętem Matki Boskiej Zielnej - uchodzi za jedno z najważniejszych świąt maryjnych. Tradycyjnie tego dnia w całej Polsce, szczególnie na wschodzie, święcono w Kościołach bukiety z roślin zebranych tego dnia. Ponieważ jest to czas żniw - w bukietach obowiązkowo były zboża. Pszenica, żyto, jęczmień, owies. Dziękowano w ten sposób za pomyślność w zbiorach. Kilka ziaren zboża z bukietu dodawano do pierwszego siewu w następnym roku, aby symbolicznie poświęcić zasiewy.

15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia we wszystkich Kościołach odprawiane są uroczyste msze, a w sanktuariach maryjnych odbywają się odpusty. Rolnicy święcą bukiety zawierające zioła, kwiaty, zboża i warzywa.

Justyna Pargiełła o tym, co powinno się znaleźć w bukiecie Krzysztof Kot / RMF FM

W moim bukiecie znalazła się pszenica, z pola sąsiada. Skład bukietów jest zmienny i różny, w zależności od tradycji jaka jest w danej okolicy, lub w danej rodzinie. Z czasem, im mniej uprawianych było zbóż, więcej roślin w bukietach było ogrodowych - mówi w rozmowie z RMF FM Justyna Pargiełła, zielarka i fitoterapeutka. Najczęściej spotykanym kwiatem jest dalia, obficie kwitnąca w przydomowych ogródkach w sierpniu. Pojawiają się gałązki z dojrzałymi winogronami, czy baldachy owoców aronii. Można spotkać nawet marchew czy cebulę, jeżeli to ważne dla gospodyni robiącej bukiet. Najważniejsze jednak są zioła - dodaje.

O ludowych wierzeniach ws. zastosowania ostrożenia Krzysztof Kot / RMF FM

W bukiecie u rolników przeważało zboże Krzysztof Kot / RMF FM

Jak tłumaczy Justyna Pargiełła, dawniej bukiet po święceniu wisiał w ważnym miejscu w domu, i korzystano z niego na różne sposoby. Najszybciej znikało jabłko, bardzo częste jako centralny punkt bukietu, nabite na patyk. Po powrocie z Kościoła jabłko krojono na cząstki, i każdy z domowników je zjadała. Symbolicznie zabezpieczało to od bólu gardła. Zioła z bukietu kruszono, i robiono napary, jeżeli ktoś z domowników zaczynał chorować. Używano także tych ziół do okadzania, odymiania pomieszczeń. Oczyszczano je w ten sposób energetycznie, ale także po chorobach domowników. Służyły także do okadzania krów po wycieleniu. Bukiet miał także chronić domostwo od uderzenia pioruna - mówi zielarka i dodaje, że suchego już bukietu nie wyrzucano, a palono go w piecu.

Sierpniowy bukiet jako element domowej apteczki Krzysztof Kot / RMF FM

W moim bukiecie pojawiły się roślinny szczególnie dla mnie cenne, ale przede wszystkim te, które rosną w moim pobliżu. Dziurawiec, bylica pospolita, krwawnik, oman łąkowy, ostrożeń warzywny, gałązka lipy z orzeszkami, liście orzecha włoskiego, wierzbownica drobnokwiatowa, chaber łąkowy, liść łopianu, trzcina, liście pałki wodnej, krwawnica, nawłoć kanadyjska, babka lancetowata - liście i kwiaty, przymiotno białe, rudbekia, jeżówka pospolita, pszenica i jabłko - opowiada Justyna Pargiełła.