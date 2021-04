Szef MSW Ukrainy Arsen Awakow wezwał w piątek ukraińskich patriotów do zjednoczenia się, by bronić kraju przed "możliwymi prowokacjami i agresją". Jesteśmy za pokojem, ale ze względu na rosnące siły Rosji u naszych granic przygotowujemy się do obrony - dodał.

