Kyrgios w minionym roku dotarł do finału turnieju wielkoszlemowego w Wimbledonie oraz do 1/4 finału US Open. Od października ubiegłego roku zmaga się z kontuzją kolana.

Sportowiec pochodzenia grecko-malezyjskiego sklasyfikowany był najwyżej w rankingu singlistów ATP na 13.miejscu 24 października w 2016 roku. W deblu plasował się na osiemnastym 22 sierpnia 2022 roku.