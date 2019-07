Lider światowego rankingu tenisistów Novak Djokovic bez kłopotów awansował do półfinału wielkoszlemowego Wimbledonu na trawiastych kortach w Londynie. Broniący tytułu Serb pokonał Davida Goffina 6:4, 6:0, 6:2. Teraz zmierzy się z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem.

Novak Djoković pokonał Davida Goffina / ANDY RAIN / PAP/EPA

Pojedynek trwał niespełna dwie godziny i jedynie początek był zacięty. Rozstawiony z numerem 21. Belg, który po raz pierwszy w karierze dotarł do ćwierćfinału Wimbledonu, prowadził po przełamaniu serwisu Serba w pierwszym secie 4:3, ale później przegrał dziesięć kolejnych gemów.

W trzeciej rundzie (1/16 finału) Djokovic wyeliminował Huberta Hurkacza, wygrywając 7:5, 6:7 (5-7), 6:1, 6:4. Polak jest na razie jedynym tenisistą, który potrafił "urwać" słynnemu Serbowi seta w tej edycji turnieju.



Dla Djokovica to dziewiąty w karierze półfinał Wimbledonu, lepsi pod tym względem są tylko Amerykanin Jimmy Connors i Szwajcar Roger Federer.



Serb w swoim bogatym dorobku ma 15 tytułów wielkoszlemowych. W Wimbledonie triumfował czterokrotnie w latach: 2011, 2014-2015 i 2018.



W półfinale jego rywalem będzie Hiszpan Roberto Bautista Agut (nr 23.), który pokonał Argentyńczyka Guido Pellę (26.) 7:5, 6:4, 3:6, 6:3. Dla 31-letniego Hiszpana to pierwszy w karierze awans do czołowej czwórki turnieju wielkoszlemowego.