Cori Gauff w końcu w finale w USA

Inne emocje towarzyszyły pierwszemu półfinałowi, w którym uwielbiana przez nowojorską publiczność Gauff wywalczyła pierwszy wielkoszlemowy finał na rodzimej ziemi. 19-latka z Florydy poradziła sobie z presją, dobrze grającą przeciwniczką, która w obu setach odrabiała straty oraz nieoczekiwaną przerwą, spowodowaną protestem aktywistów klimatycznych.

Na początku drugiej partii, przy wyniku 6:4, 1:0 dla Gauffa, siedzące w górnej części trybun obiektu im. Arthura Ashe'a cztery osoby wstały i głośnymi okrzykami doprowadziły do przerwania gry. Zdjęcia pokazały, że miały na sobie koszulki z napisem "stop paliwom kopalnym", a jak się później okazało jeden z protestujących przykleił bose stopy do betonowego podłoża.

"Nie chcieliśmy zaszkodzić sportowcom. To nie był protest wymierzony w nich, ale chcieliśmy zwrócić uwagę, że US Open ma umowy sponsorskie z firmami, które przyczyniają się do rozwoju globalnego ocieplenia. Żeby nie doszło do sytuacji, że nie będzie już komu oglądać tenisa" - zacytowała przedstawiciela organizacji, do której należą protestujący agencja Associated Press.

Gauff przyznała później, że przyjęła protest ze spokojem i że go... przewidziała.

Rano mówiłam, że spodziewam się jakiejś akcji protestacyjnej, ale raczej w finale... Rozumiem jednak tych ludzi, bo sama staram się mówić i robić to, co myślę i czuję. Odbyło się to w sposób pokojowy, więc nie złościłam się za bardzo. Potraktowałam to jak przerwę wynikającą z opadów deszczu, co przecież w tenisie dość często się zdarza. I wtedy też nie wiadomo, kiedy gra zostanie wznowiona - powiedziała Amerykanka.

Po interwencji policji i służb medycznych wszyscy protestujący zostali usunięci z trybun, a przerwa w grze trwała ok. 50 minut.

Gauff: Jako dziecko śledziłam ten turniej

Drugi set był jeszcze bardziej zacięty i wyrównany niż pierwszy, a emocje były tak duże, że sędzia musiał kilka razy stanowczo uspokajać żywiołowo reagującą publiczność. Po 75 minutach twardej walki Amerykanka wygrała 7:5.

W niektórych momentach było bardzo głośno, ale mam nadzieję, że nikt nie będzie miał kłopotów ze słuchem. To coś niesamowitego, że jako dziecko śledziłam ten turniej, a teraz zagram tutaj w finale. To wiele dla mnie znaczy. Mam nadzieję, że wrócicie tu w sobotę, bo bardzo liczę na wasze wsparcie - zwróciła się do fanów Gauff.

W przypadku triumfu na kortach Flushing Meadows zamelduje się w poniedziałek na czwartej pozycji w światowym rankingu, czym wyrówna swoje najlepsze osiągnięcie. W przypadku porażki będzie piąta.

Amerykańska nastolatka jest w mijających tygodniach w życiowej formie - z 18 ostatnich meczów 17 rozstrzygnęła na swoją korzyść, "po drodze" wygrywając turnieje w Waszyngtonie i Cincinnati oraz osiągając ćwierćfinał w Montrealu.

Z kolei 27-latka z Ołomuńca awansuje na najwyższą w karierze ósmą lokatę, ale mimo to nie kryła rozczarowania po półfinałowej porażce.

Trochę mi smutno, jak zawsze po przegranej. Popełniłam za dużo błędów (36 niewymuszonych - red.), a grając z taką rywalką, jak "CoCo" trzeba być skoncentrowanym na każdym zagraniu. Ona jest w stanie dobiec do każdej piłki, więc wszystkie punkty trzeba sobie wyszarpać - oceniła Czeszka, która rozgrywa najlepszy sezon w karierze, bo w czerwcu była w finale French Open, przegrywając z Igą Świątek.