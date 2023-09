Novak Djoković zameldował się w półfinale US Open. Po zwycięskim ćwierćfinałowym starciu z Taylorem Fritzem Serb zrobił show na korcie. Porwał mikrofon i zaczął śpiewać, do czego zachęcił także widzów.

Novak Djoković / SARAH YENESEL / PAP/EPA

Kroczący od zwycięstwa do zwycięstwa Novak Djoković już wcześniej zapewnił sobie powrót na fotel lidera światowego rankingu. We wtorek awansował już do półfinału wielkoszlemowej imprezy w Nowym Jorku.

Serb pokonał Amerykanina Taylora Fritza 6:1, 6:4, 6:4 i po raz 13. zagra w półfinale US Open.

Po zwycięskim spotkaniu Djoković był w znakomitym humorze, czego wyraz dał już na korcie. Udzielając tradycyjnego pomeczowego wywiadu, w pewnym momencie porwał mikrofon i zaintonował przebój "Fight For Your Right" ekipy Beastie Boys.

"Wszyscy gotowi?" - zaczął Serb. Publiczność do niego dołączyła, ubarwiając zaskakujący występ znakomitego tenisisty.