Iga Świątek przegrała z Hiszpanką Garbine Muguruzą 0:6, 4:6 w 1/8 finału tenisowego turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Dubaju. Wcześniej rozstawiona z numerem ósmym Polka pokonała Japonkę Misaki Doi 6:2, 6:4, a w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los.

Iga Świątek / DEAN LEWINS / PAP/EPA

Iga Świątek i Garbine Muguruza dotychczas sąsiadowały w światowym rankingu, zajmując - odpowiednio - 15. i 16. miejsce. Był to ich pierwszy pojedynek.



Do Dubaju 19-letnia Świątek przyleciała z antypodów, gdzie uczestniczyła m.in. w wielkoszlemowym Australian Open, a następnie zwyciężyła w turnieju w Adelajdzie. Osiem lat starsza Muguruza w Melbourne, podobnie jak Polka, odpadła w 1/8 finału, a następnie dotarła do finału imprezy w Dausze.