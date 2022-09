Amerykanka Lauren Davis będzie rywalką Igi Świątek w meczu o awans do 1/8 finału tenisowego US Open w Nowym Jorku. Wyjdą na kort o 1 w nocy na sobotę czasu polskiego, rozpoczynając sesję wieczorną na drugim co do wielkości korcie im. Louisa Armstronga.

Iga Świątek / Marcin Cholewiński / PAP 21-letnia Świątek w czwartym w karierze występie na Flushing Meadows nie straciła jeszcze seta. Jeśli pokona zajmującą 105. miejsce w światowym rankingu zawodniczkę gospodarzy, to wyrówna swoje najlepsze osiągnięcie w tej imprezie i podobnie jak przed rokiem zamelduje się w 1/8 finału.



Siedem lat starsza tenisistka z Gates Mills w stanie Ohio, niegdyś 27. rakieta świata, jeszcze nigdy nie przebiła się do 4. rundy wielkoszlemowej rywalizacji, a w US Open w 3. rundzie wystąpi po raz pierwszy w 10. starcie.



Będzie to pierwsza konfrontacja obu zawodniczek.



Nie wiem o niej za dużo. Grałyśmy razem na treningu, ale to było w 2019 roku, więc naturalnie muszę uaktualnić swoją wiedzę na jej temat - powiedziała o rywalce podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego, która w tegorocznym US Open zarobiła już prawie 200 tys. dolarów i zyskała 130 punktów to rankingu WTA.