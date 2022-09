Rozstawiony z numerem drugim Rafael Nadal pokonał Włocha Fabio Fogniniego 2:6, 6:4, 6:2, 6:1 i awansował do 3. rundy wielkoszlemowego US Open. Hiszpański tenisista w czasie meczu sam uderzył się rakietą, przez co potrzebował pomocy medycznej.

Rafael Nadal / JASON SZENES / PAP/EPA W czwartym secie, przy prowadzeniu 3:0, Hiszpan miał pecha - jego rakieta odbiła się od ziemi i uderzyła go w nos, powodując krwawienie. Konieczna była przerwa medyczna. Nadal nie stracił jednak koncentracji i sięgnął po zwycięstwo. Wcześniej Nadal przegrał pierwszego seta aż 2:6. Po prostu nie grałem przez więcej niż półtorej godziny, to był jeden z najgorszych początków meczu w mojej karierze. Kiedy takie rzeczy się zdarzają - oby nie za często - trzeba zachować pozytywne myślenie i cierpliwość. Mecze są długie - powiedział 36-letni tenisista. Wideo youtube Także pierwsze spotkanie tegorocznej edycji US Open nie rozpoczęło się po myśli Hiszpana. Potrzebował ponad trzech godzin, aby pokonać 198. w światowym rankingu Australijczyka Rinky'ego Hijikatę 4:6, 6:2, 6:3, 6:3.



Jak przyznał Nadal, po uderzeniu rakietą czuł ból i kręciło mu się w głowie.



Oberwałem mocno. Początkowo myślałem, że złamałem sobie nos, byłem w szoku. Wygląda na to, że nie jest złamany. Jeszcze nie mam pewności, ale wydaje mi się, że jest coraz większy - ocenił Nadal.



Jego kolejnym rywalem będzie Francuz Richard Gasquet, z którym Hiszpan nie przegrał ani razu w... 18 pojedynkach.