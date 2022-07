Iga Świątek wraca do wielkiego grania. Polka otwiera listę zgłoszeń do turnieju WTA w amerykańskim Cincinnati, który odbędzie się w dniach 13-21 sierpnia.

Iga Świątek / Shutterstock

W imprezie udział zapowiedziało 39 z czołowych 40 tenisistek globu. Wśród zgłoszonych jest także Serena Williams.

40-letnia Amerykanka po długiej przerwie i nieudanej próbie powrotu do gry w Wimbledonie spadła na 399. miejsce w światowym rankingu. Miejsce w głównej drabince otrzymała dzięki tzw. zamrożonemu rankingowi. Była liderka listy światowej i najbardziej utytułowana tenisistka w historii wcześniej ma wystąpić również w Toronto.

Świątek zagra dla Ukrainy

Podobne plany ma Iga Świątek. Liderka rankingu WTA po odpadnięciu w trzeciej rundzie Wimbledonu zrobiła sobie krótkie wakacje.

W ostatnich dniach rozpoczęła przygotowania do drugiej części sezonu. W Warszawie trenowała m.in. z Agnieszką Radwańską, z którą zmierzy się w sobotę w Krakowie w meczu charytatywnym na rzecz Ukrainy. W przyszłym tygodniu ma wziąć udział w turnieju WTA na kortach stołecznej Legii.

Później przeniesie się do USA, a imprezy w Toronto i na kortach Lindner Family Tennis Center w Mason na przedmieściach Cincinnati będą elementem przygotowań do wielkoszlemowego US Open, który rozpocznie się w Nowym Jorku 29 sierpnia.

21-letnia Świątek w tym sezonie rozegrała już 50 spotkań, w tym 46 wygrała. W trzeciej rundzie Wimbledonu Francuzka Alize Cornet zakończyła na 37 jej serię zwycięstw. Polka od początku roku wygrała już sześć turniejów, w tym wielkoszlemowy French Open w Paryżu, a od 4 kwietnia jest liderką rankingu tenisistek.