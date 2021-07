Igą Świątek dwa razy pokonała na kortach Arki Gdynia Huberta Hurkacza. 20-letnia zawodniczka wygrała z półfinalistą Wimbledonu w deblu oraz singlu. Najlepsi polscy tenisiści, którzy w sobotę polecą na igrzyska do Tokio, otworzyli turniej WTA BNP Paribas Poland Open.

Igą Świątek dwa razy pokonała na kortach Arki Gdynia Huberta Hurkacza / Adam Warżawa / PAP

Inaugurację gdyńskiego turnieju z pulą nagród 235 tysięcy dolarów zaplanowano na sobotę. Tego dnia i w niedzielę odbędą się eliminacje, natomiast w poniedziałek rozpocznie się turniej główny - rywalizować w nim będą 32 singlistki oraz 16 par deblowych. Finały rozegrane zostaną w niedzielę 25 lipca.

Uroczystego otwarcia BNP Paribas Poland Open dokonano już we wtorek, bowiem w sobotę Świątek i Hurkacz wylecą do Tokio walczyć o olimpijskie medale.

Świątek dwukrotnie górą

Ten duet wziął wcześniej udział w konferencjach prasowych, następnie poprowadził trening z dziećmi. Później, razem z Klaudią Jans-Ignacik i dyrektorem imprezy Marcinem Matkowskim, rozegrał pokazowy mecz miksta. W rolę sędziego i komentatora wcielił się Wojciech Fibak.

W tym spotkaniu nie zabrakło owacyjnie przyjmowanych przez kibiców efektownych zagrań. To m.in. as serwisowy Świątek na Hurkaczu, a także elementy humorystyczne. W pewnym momencie, ku uciesze kibiców, stojący przy siatce Hurkacz z Matkowskim zagrywali do sobie z woleja jak badmintoniści. Ostatecznie lepsi - 6:3 - okazali się Świątek z dyrektorem turnieju.

Na tym jednak nie koniec sportowych emocji. Olimpijczycy rozegrali także krótki pojedynek singlowy według zasad obowiązujących w tie-breaku. Ponownie górą, tym razem 7:4, była Świątek, która po każdym udanym zagraniu pobudzała i zachęcała kibiców (specjalnie na potrzeby tego turnieju zamontowano na kortach Arki dodatkowe trybuny) do spontanicznego dopingu. Oczywiście widać było, że jej przeciwnik nie wkładał w uderzenia, a zwłaszcza serwis, całej swojej siły.

Nie zapomnieli o kibicach

Po meczu Świątek z Hurkaczem posłali kilka piłek w trybuny, składali także swoje autografy na specjalnych piłkach, a w razie ich braku, na różnych częściach garderoby.

To wydarzenie, pod hasłem "Wygrać marzenia", miało charakter charytatywny. Zmagania tenisistów obejrzało około 2500 osób, a dochód z biletów przekazany został na rzecz Akademii Przyszłości.

Oczywiście wielkie podziękowania dla Igi i Huberta, a także dla kibiców, bo te mecze odbyły się przy pełnych trybunach. Na tę chwilę, żeby zaprosić fanów tenisa, czekaliśmy dwa lata - podsumował Matkowski.