Djoković wybuczany. "Nie jesteście w stanie zajść mi za skórę"

Jestem bardzo zadowolony, ale mam wrażenie, że Holger nie pokazał swojego najlepszego tenisa. Dopadłem go mentalnie już na samym początku meczu i do końca pozostałem solidny - powiedział Djoković w rozmowie na korcie.

Serb miał też zastrzeżenia do zachowania londyńskiej publiczności, która momentami buczała. Nie mam nic przeciwko temu, że wspierali Holgera, ale wszystkim tym, którym wobec mnie zabrakło szacunku, życzę dobrej nocy. Grałem w o wiele bardziej wrogim środowisku i wierzcie mi, nie jesteście w stanie zajść mi za skórę - podkreślił.

To było szóste spotkanie tych tenisistów i czwarta wygrana Serba.

24-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych Djoković nie ma udanego sezonu. Nie wygrał jeszcze żadnego turnieju i spadł na drugie miejsce w rankingu. Ostatnio musiał przejść operację łękotki, co zmusiło go do wycofania się z French Open przed ćwierćfinałem.

Jeśli Serb wygra Wimbledon po raz ósmy, wyrówna rekord zwycięstw należący do Szwajcara Rogera Federera.

Alex de Minaur natomiast pokonał w poniedziałek Francuza Arthura Filsa 6:2, 6:4, 4:6, 6:3. Djoković zmierzy się z Australijczykiem po raz czwarty. Bilans dotychczasowych spotkań to 2-1 na jego korzyść.

Wyniki poniedziałkowych meczów 1/8 finału

Lorenzo Musetti (Włochy, 25) - Giovanni Mpetshi Perricard (Francja) 4:6, 6:3, 6:3, 6:2

Alex de Minaur (Australia, 9) - Arthur Fils (Francja) 6:2, 6:4, 4:6, 6:3

Taylor Fritz (USA, 13) - Alexander Zverev (Niemcy, 4) 4:6, 6:7 (4-7), 6:4, 7:6 (7-3), 6:3

Novak Djoković (Serbia, 2) - Holger Rune (Dania, 15) 6:3, 6:4, 6:2

Pary ćwierćfinałowe

Yannick Sinner (Włochy, 1) - Daniił Miedwiediew (Rosja, 5)

Carlos Alcaraz (Hiszpania, 3) - Tommy Paul (USA, 12)

Lorenzo Musetti (Włochy, 25) - Taylor Fritz (USA, 13)

Novak Djoković (Serbia, 2) - Alex de Minaur (Australia, 9)