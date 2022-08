Magda Linette awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA na twardych kortach w Cleveland (pula 251,7 tys. dol.). Polska tenisistka pokonała w 2. rundzie wyżej notowaną Rumunkę Soranę Cirsteę 6:4, 6:2.

Magda Linette / Leszek Szymański / PAP

W światowym rankingu 30-letnia Polka zajmuje obecnie 67. miejsce, a dwa lata starsza Cirstea jest 38.

To było piąte spotkanie tych tenisistek i drugie zwycięstwo Polki. Pierwsze odniosła 11 lat temu w imprezie ITF we francuskim Poitiers. Później w turniejach WTA, kolejno w Tiancin (2014), Shenzen (2019) i Strasburgu (2021), górą była Rumunka.



Wcześniej w Cleveland, gdzie poznanianka przygotowuje się do rozpoczynającego się w poniedziałek wielkoszlemowego US Open, w identycznym stosunku pokonała Julię Putincewą z Kazachstanu.



Jej następną rywalkę wyłoni środowy pojedynek niemieckiej kwalifikantki Laury Siegemund (216.WTA) z Ludmiłą Samsonową, która plasuje się na 45. pozycji w klasyfikacji tenisistek. Rosjanka niedawno triumfowała w zawodach w Waszyngtonie, a w kwietniu stawiła zacięty opór Idze Świątek w półfinale turnieju w Stuttgarcie.