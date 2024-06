Główna rywalizacja rozpocznie się w poniedziałek. W piątek rozlosowane zostaną pary pierwszej rundy.



Wimbledon 2024 potrwa dwa tygodnie. Tytułów mistrza będą bronili Carlos Alcaraz i Marketa Vondrousova. Polskę będzie reprezentował m.in. Hubert Hurkacz, który w 2021 roku dotarł do półfinału Wimbledonu i Iga Świątek, która w brytyjskim turnieju doszła do ćwierćfinału.

Wimbledon to turniej zaliczany do Wielkiego Szlema. Jest to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie, uznawany za nieoficjalne mistrzostwa świata na kortach trawiastych.