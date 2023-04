Dokładnie rok temu po fantastycznej serii wygranych turniejów Iga Świątek awansowała na pierwsze miejsce w rankingu tenisistek i od 4 kwietnia 2022 jest liderką zestawienia WTA. Jak wyglądało ostatnich 12 miesięcy w wykonaniu naszej zawodniczki?

Iga Świątek / Antoine Couvercelle / PAP/PANORAMIC

Iga Świątek awansowała przed rokiem na pierwsze miejsce po tym jak wygrała turnieju w Dausze, Indian Wells i Miami. Jak doskonale pamiętamy, później Polka odnosiła kolejne zwycięstwa. Wygrała turnieje w Stuttgarcie, Rzymie, Madrycie i wielkoszlemową imprezę w Paryżu. Dopiero na Wimbledonie w trzeciej rundzie Polka przegrała z Francuzką Alize Cornet. To było łącznie 37 kolejnych wygranych meczów, co pozwoliło naszej tenisistce uplasować się na szóstym miejscu listy wszech czasów.

Takiej serii zwycięstw nie miała żadna tenisistka w XXI wieku, a ostatnią, która tego dokonała, była Martina Hingis w 1997 roku (także 37 kolejnych zwycięstw). Efekty tamtej niesamowitej serii oglądamy do dziś, bo właśnie wiosną Świątek wypracowała sobie ogromną przewagę w rankingu WTA i cały czas ją zachowuje, choć rywalki skracają dystans do naszej tenisistki.

W drugiej części sezonu Polce nie szło już aż tak dobrze, ale przecież nie można ciągle wygrywać i być poddawaną tak mocnej presji. Trudno jednak było mówić o jakimś kryzysie skoro po dosłownie kilku słabych występach Świątek wygrała US Open, a później dotarła do finału imprezy w Ostrawie oraz wygrała turniej w San Diego. Na wieńczącym sezon turnieju WTA finals w półfinale Polkę zatrzymała Aryna Sabalenka. Obecnie Białorusinka jest najgroźniejszą rywalką Świątek.

Rok 2022 Świątek zamknęła z ośmioma wygranymi turniejami i fantastycznym bilansem 67 zwycięstw i 9 porażek. Jej przewaga w rankingu WTA na drugą Ons Jabeur wynosiła ponad sześć tysięcy punktów.

Ten sezon nie jest jak na razie aż tak udany, ale tylko dlatego, że ten poprzedni był na tym etapie bliski ideału. Świątek w styczniu przegrała w czwartej rundzie Australian Open z Jeleną Rybakiną. Później wygrała turniej w Dausze i dotarła do finału imprezy w Dubaju oraz do półfinału w Indian Wells. Trudno mówić tu o jakimś poważnym spadku formy czy dużych problemach, bo to ciągle świetne wyniki. W Miami Polka nie zagrała z powodu kontuzji. Wszystko to składa się jednak na stratę rankingowych punktów, bo na wielu turniejach Świątek broniła maksymalnej zdobyczy. Przewaga Polki nad Sabalenką wynosi obecnie dwa tysiące punktów i gwarantuje Świątek spokój w najbliższych tygodniach. Oprócz Białorusinki warto obserwować inne rywalki naszej tenisistki jak choćby wspomnianą już Rybakinę. Reprezentantka Kazachstanu już dwukrotnie w tym roku wygrała ze Świątek. Z kolei Czeszka Barbora Krejcikova potrafiła dwa razy wygrywać z Polką w finałach (Ostrawa 2022, Dubaj 2023). Pojawiła się więc grupa zawodniczek, które potrafią znaleźć receptę na liderkę rankingu.

Świątek wraca teraz do treningów po krótkiej przerwie. Znając podejście Polki trudno oczekiwać by pierwsze miejsce w rankingu było dla niej celem samym w sobie. Liczą się zwycięstwa i triumfy w poszczególnych turniejach. Na pewno nasza tenisistka musi ciągle rozwijać swoją grę, by poradzić sobie z przeciwniczkami. Kolejne wyzwania i turnieje z perspektywy samej Igi jak i kibiców zapowiadają się pasjonująco. Warto jednak pamiętać, że od roku mamy liderkę rankingu WTA. To naprawdę wielkie wydarzenie, którego momentami chyba już nie doceniamy traktując jak coś oczywistego.

Osiągnięcia w Wielkim Szlemie (3 triumfy):

Australian Open - półfinał (2022)French Open - zwycięstwo (2020, 2022)Wimbledon - 1/8 finału (2021)US Open - zwycięstwo (2022)

Wygrane pozostałe turnieje - rangi WTA (9):

- 2021, Adelajda, korty twarde (pula nagród 535,5 tys. dol.)

- 2021, Rzym, korty ziemne (pula nagród 1,58 mln euro)

- 2022, Dauha, korty twarde (pula nagród 2,33 mln dol.)

- 2022, Indian Wells, korty twarde (pula nagród 8,58 mln dol.)

- 2022, Miami, korty twarde (pula nagród 8,58 mln dol.)

- 2022, Stuttgart, korty ziemne (pula nagród 611,2 tys. euro)

- 2022, Rzym, korty ziemne (pula nagród 2,53 mln dol.)

- 2022, San Diego, korty twarde (pula nagród 758 tys. dol.)

- 2023, Dauha, korty twarde (pul nagród 780,6 tys. dol.)

Przegrane finały w turniejach WTA (3):

- 2019, Lugano, korty ziemne (pula nagród 250 tys. dol.)

- 2022, Ostrawa, korty twarde (pula nagród 758 tys. dol.)

- 2023, Dubaj, korty twarde (pula nagród 2,8 mln. dol.)

Rozwój pozycji Igi Świątek w rankingu WTA:

7.11.2016 - 903. miejsce

26.12.2016 - 847.

20.03.2017 - 700.

17.07.2017 - 587.

25.12.2017 - 727.

23.04.2018 - 422.

7.05.2018 - 330.

30.07.2018 - 295.

10.09.2018 - 180.

31.12.2018 - 186.

28.01.2019 - 140.

15.04.2019 - 88.

19.08.2019 - 49.

30.12.2019 - 60.

03.02.2020 - 48.

12.10.2020 - 17.

28.12.2020 - 17.

01.03.2021 - 15.

17.05.2021 - 9.

27.09.2021 - 4.

27.12.2021 - 9.

31.01.2022 - 4.

21.03.2022 - 1.