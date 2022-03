Iga Świątek wygrała ze Szwajcarką Viktoriją Golubic 6:2, 6:0 i awansowała do trzeciej rundy prestiżowego turnieju tenisowego WTA na twardych kortach w Miami (pula nagród 8,58 mln dolarów). 4 kwietnia Polka zostanie liderką światowego rankingu. "Jestem prawie pewna, że jutro słońce będzie świeciło tak samo jak dziś, póki co to wszystko wydaje się jednak nierealne" - napisała Świątek na Twitterze.

Iga Świątek / ERIK S. LESSER / PAP/EPA Po zwycięstwie w ubiegłym tygodniu w turnieju w Indian Wells w Kalifornii Świątek awansowała na najwyższe w karierze drugie miejsce na liście WTA. Wyprzedzała ją tylko Australijka Ashleigh Barty, która kilka dni temu ogłosiła zakończenie kariery i złożyła wniosek o wykreślenie jej nazwiska z zestawienia.

Warunkiem awansu Polki było wygranie jednego meczu na Florydzie. Świątek spełniła go i będzie 28. liderką klasyfikacji WTA - pierwszą w historii pochodzącą z Polski. "Jestem prawie pewna, że jutro słońce będzie świeciło tak samo jak dziś, póki co to wszystko wydaje się jednak nierealne. Numer 1!!" - napisała Iga Świątek na Twitterze. W Miami 20-letnia tenisistka z Raszyna była rozstawiona z numerem drugim i, podobnie jak inne zawodniczki z czołówki, rozpoczęła grę od drugiej rundy. Jej przeciwniczką była 42. w rankingu, starsza o dziewięć lat Golubic. Bilans ich wcześniejszych meczów był remisowy 1-1. Polka pokonała ją w tym roku w stolicy Kataru - Dausze po zaciętym, trzysetowym pojedynku, a w 2019 w pierwszej rundzie Wimbledonu wyraźnie lepsza okazała się Szwajcarka. Iga Świątek / ERIK S. LESSER / PAP/EPA W piątkowy wieczór Polka nie dała jej szans. Pierwszy set był jeszcze w miarę wyrównany, a w drugim rywalka praktycznie nie istniała na korcie, wygrywała tylko pojedyncze piłki i nie zdobyła ani jednego gema. Mecz trwał godzinę i 14 minut.



Kolejną przeciwniczką Świątek będzie w niedzielę 31-letnia Amerykanka Madison Brengle, obecnie 59. na liście WTA. Również z tą przeciwniczką zmierzy się po raz trzeci i ma na koncie zwycięstwo w 2021 roku w Adelajdzie oraz porażkę w 2018 w Charleston.



W Miami w poprzednich dniach odpadły pozostałe polskie tenisistki - Magdalena Fręch w pierwszej rundzie oraz Magda Linette w drugiej. W deblu gra dalej Alicja Rosolska razem z Nowozelandką Erin Routliffe.



W sobotę w drugiej rundzie singla mężczyzn mają wystąpić dwaj polscy tenisiści. Rozstawiony z numerem ósmym Hubert Hurkacz, który broni tytułu, rozegra swój pierwszy mecz w turnieju z Francuzem Arthurem Rinderknechem, natomiast Kamil Majchrzak zmierzy się z Hiszpanem Roberto Bautistą-Agutem.



Wynik meczu drugiej rundy:



Iga Świątek (Polska, 2) - Viktorija Golubic (Szwajcaria) 6:2, 6:0. Zobacz również: Ekspert o odejściu Barty: Iga może stać się numerem jeden