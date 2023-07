Hubert Hurkacz przegrał z Serbem Novakiem Djokoviciem 6:7 (6-8), 6:7 (6-8), 7:5: 4:6 w 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Mimo porażki, Polak zaprezentował bardzo dobry tenis, raz za razem nękając rywala piekielnie mocnym serwisem. Wicelider światowego rankingu w ćwierćfinale zmierzy się z Rosjaninem Andriejem Rublowem.

Hubert Hurkacz / Isabel Infantes / PAP/EPA

O skali wyzwania, jakie było przed Hubertem Hurkaczem, mówiło kilka faktów i liczb. W pięciu wcześniejszych pojedynkach z 10 lat starszym Novakiem Djokoviciem wygrał tylko dwa sety, w tym jednego cztery lata temu właśnie w Londynie. Serb, który przez 389 tygodni był na czele światowego rankingu, z Polakiem rozgrywał setny mecz na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Clubu, a jego dotychczasowy bilans to 89-10. Tenisista z Belgradu wygrał już tę imprezę siedem razy, w tym jej cztery ostatnie edycje. Ma też w dorobku 23 tytuły wielkoszlemowe i jest pod tym względem rekordzistą.

26-letniego wrocławianina nie onieśmieliły te statystyki i zaczął spotkanie z wiarą we własne siły. Obaj pewnie wygrywali własne gemy serwisowe, przy czym podopieczny amerykańskiego trenera Craiga Boyntona częściej "częstował" rywala asami, których w premierowej partii uzbierał dziewięć.

Rozstrzygnięcie nastąpiło w tie-breaku. Punktem zwrotnym mógł się okazać podwójny błąd serwisowy Serba, po którym Polak wyszedł na 4-3, a po chwili było już 6:3. Set był na wyciągnięcie ręki, ale wicelider światowego rankingu zachował zimną krew, prowokował rywala do błędów, a ten je popełniał. Obrońca tytułu wygrał pięć kolejnych akcji, triumfował w tej rozgrywce 8-6 i objął prowadzenie w meczu, ale mocno zaciśnięta pięść świadczyła, że miał świadomość opresji, w jakich się znalazł.

Zepsuta końcówka pierwszej partii nieco zdeprymowała Huberta Hurkacza, ale nie na tyle, by nie utrzymywał swojego podania. To mogło się zmienić w ósmym gemie, kiedy "Nole" przyspieszył tempo, wyszedł na 40:0, ale półfinalista Wimbledonu sprzed dwóch lat wykorzystał wtedy swój największy atut, czyli podanie. Raz mocno dopisało mu szczęście, kiedy po dość przypadkowym zagraniu podcięta piłka odbiła się za siatką i dzięki wstecznej rotacji wracała na drugą stronę, a Serb nie zdołał jej odbić bez dotknięcia siatki, co dało punkt Polakowi.

Głównie dzięki potężnemu - piłka leciała nawet z prędkością ponad 220 km/h - i skutecznemu serwisowi (23 asy w dwóch setach) Hurkacz doprowadził do drugiego w tym pojedynku tie-breaka. Po świetnym returnie wyszedł na 5-4 i miał dwa podania. I znowu w decydującym momencie nie zrobił z nich należytego użytku, do tego w jednej akcji wielką klasą błysnął przeciwnik, który ponownie wygrał partię 8-6.

Tenisiści trzeciego seta już w niedzielę nie dograli, bowiem zbliżała się obowiązująca od godz. 23:00 czasu lokalnego cisza nocna. Nie było szans, by dokończyć spotkanie przez wyznaczoną godziną. Spotkanie wznowiono dziś o godz. 15:40 czasu polskiego.

Podobnie jak wczoraj, gra była niezwykle zacięta. Najsilniejszym atutem obu tenisistów ponownie był serwis. Warto podkreślić, że w piątym i szóstym wygranym gemie Polak nie pozwolił zdobyć Serbowi ani jednego punktu.

Taka sytuacja utrzymywała się do stanu 6:5, kiedy Hurkacz miał dwie piłki setowe. Pierwsza została obroniona przez Djokovicia dobrym serwisem, w efekcie czego Polak nie dał rady odpowiedzieć returnem. Drugiej szansy 26-letni wrocławianin już nie wypuścił z rąk i wygrał seta 7:5.

Przebieg czwartego seta był podobny do poprzednich - kto serwował, ten wygrywał gema. Niestety, w siódmym gemie Serb przełamał Polaka. Do końca spotkania obaj tenisiści utrzymali swoje podanie, dzięki czemu Djoković wygrał całą partię 6:4.

Serb w ćwierćfinale zmierzy się z rosyjskim tenisistą Andriejem Rublowem.