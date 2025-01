O zwycięstwie w meczu między Hurkaczem a Fritzem zdecydował trzeci set. Był on bardzo zacięty, rozstrzygnął się dopiero w tie-breaku. Amerykanin wygrał go 7:6 (7:4), a cały mecz 2:1.

Triumfatorami United Cup zostali Amerykanie.

Gdyby Hurkacz pokonał Fritza, o tytule zdecydowałby mecz par mieszanych.

Kadrę Biało-Czerwonych w turnieju United Cup uzupełniają: Kamil Majchrzak, Maja Chwalińska, Jan Zieliński i Alicja Rosolska. Kapitanem jest Mateusz Terczyński, na co dzień członek sztabu trenerskiego Hurkacza.

Świetna seria Polaków

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

W fazie grupowej Polska wygrała z Norwegią i Czechami po 2:1, w ćwierćfinale pokonała Wielką Brytanię 3:0, a w półfinale Kazachstan również 3:0. Amerykanie w grupie wygrali z Kanadą 2:1 i z Chorwacją 3:0, a następnie z Włochami 2:1 i Czechami 3:0.

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 12 stycznia. Do zdobycia było maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosiła 10 milionów dolarów.

To już trzecia edycja United Cup. Przed rokiem Polacy także dotarli do finału, w którym przegrali z Niemcami 1:2. Z kolei przed dwoma laty polski zespół odpadł w półfinale, po porażce z ekipą USA, późniejszym zwycięzcą. Biało-Czerwoni jako jedyni dotarli do najlepszej czwórki w każdej odsłonie imprezy.