Hubert Hurkacz pokonał francuskiego tenisistę Benjamina Bonziego 6:3, 7:6 (7-4) w finale turnieju ATP w Marsylii. Tym samym Polak sięgnął po szósty tytuł w karierze.

Hubert Hurkacz / Dubreuil Corinne/ABACA / PAP/EPA

W pierwszym secie Hurkacz szybko przełamał rywala i objął prowadzenie 4:1. Chwilę później Francuz odpowiedział tym samym i wydawało się, że doprowadzi do wyrównania.

Polak jednak nie pozwolił mu na to. Ponownie przełamał rywala, a następnie wygrał pierwszego seta 6:3.

Druga partia bardzo długo toczyła się gem za gem. Żaden z zawodników nie był w stanie przełamać rywala.

Do wyłonienia zwycięzcy konieczny był tie-break. Doskonale rozpoczął go Hubert Hurkacz. Polak szybko objął 3-punktowe prowadzenie i nie wypuścił go aż do końca.

Po raz kolejny w tym turnieju doskonale funkcjonował serwis Hurkacza. W całym spotkaniu posłał 19 asów serwisowych, a jego rywal cztery.

To pierwszy finał w tym roku, w którym zagrał Hurkacz.