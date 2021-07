Wielkie emocje na Korcie Centralnym kompleksie All England Lawn Tennis Club! Hubert Hurkacz i słynny Szwajcar Roger Federer walczą o półfinał wielkoszlemowego Wimbledonu.

Tenisiści wyszli na kort po godz. 17. Mecz rozpoczął Hubert Hurkacz.





Hubert Hurkacz jest czwartym polskim singlistą, który awansował do ćwierćfinału Wimbledonu. Przed nim ten etap osiągnęli Wojciech Fibak w 1980 roku oraz w 2013 roku Łukasz Kubot i Jerzy Janowicz, który w bezpośrednim starciu z rodakiem był lepszy i osiągnął półfinał. Zdaniem Wojciecha Fibaka 24-letni wrocławianin ma duże szanse pokonania wielkiego mistrza ze Szwajcarii.

Hubert po pokonaniu Miedwiediewa tworzy historię polskiego tenisa. Wierzę, że to nie koniec. Dla mnie to Hurkacz będzie faworytem ćwierćfinału. Dlaczego? Bo Hubert może wygrać, a Roger musi. Szwajcar ciągle chce udowadniać, że jest wielkim mistrzem, goni rekordy. Ale prawda jest taka, że to już nie ten sam Federer, co kilka lat temu. Oczywiście publiczność będzie sprzyjała Szwajcarowi, ale to koneserzy tenisa. Jeśli Hubert będzie zdobywał punkty, będą mu bili brawo. Jeśli popełni podwójny błąd serwisowy usłyszy delikatny jęk zawodu. Cudownie się gra przed londyńską publicznością i Hubert już tego doświadczył - stwierdził Fibak.



Zmierzyli się tylko raz

Hubert Hurkacz i Roger Federer zmierzyli się do tej pory tylko raz - w 2019 roku w amerykańskim Indian Wells Federer wygrał 6:4, 6:4.

Federer, który w sierpniu skończy 40 lat, znalazł się w najlepszej ósemce londyńskiej imprezy już po raz 17., natomiast w ćwierćfinale Wielkiego Szlema zagra po raz 58. W przypadku Polaka będzie to debiut na tym etapie rywalizacji.



Tenisista z Bazylei ma już status legendy tenisa. W tym roku w brytyjskiej stolicy walczy o rekordowy 21. tytuł wielkoszlemowy w singlu. Z dotychczasowych 20 osiem wywalczył na londyńskiej trawie.

W zawodowej karierze Szwajcar wygrał 1247 meczów i poniósł 274 porażki. Triumfował łącznie w 103 turniejach, wobec trzech zwycięstw Polaka. Przez 310 tygodni był liderem rankingu światowego, w którym obecnie zajmuje ósmą pozycję. Na korcie zarobił ponad 130 milionów dolarów.



Roger to wyjątkowy zawodnik. To, co osiągnął przez całą karierę, jest niewiarygodne. Także sposób, w jaki gra jest wyjątkowy. Do tego to świetny facet, wspaniała osoba. Gra przeciw niemu w ćwierćfinale to coś niesamowitego. Zagram najlepiej jak potrafię, by dać sobie szansę na wygranie tego meczu - podkreślił przed meczem Hurkacz.



Kolejnym rywalem zwycięzcy tego pojedynku Hurkacza z Federerem będzie Włoch Matteo Berrettini lub Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime.