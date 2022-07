Iga Świątek i Agnieszka Radwańska są już po wspólnych treningach, przygotowujących je do charytatywnego meczu pokazowego, który już w najbliższą sobotę, 23 lipca 2022 r., odbędzie się w TAURON Arenie Kraków. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów będzie przekazany na pomoc naszym sąsiadom zza wschodniej granicy. Na stronie Ticket Master do zdobycia ostatnie wejściówki na wydarzenie.

"Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy" to unikatowe w skali całego świata charytatywne wydarzenie sportowe - w tym samym czasie na korcie będzie można zobaczyć najlepszych tenisistów z Polski i Ukrainy.

Zmierzą się, by poprzez siłę sportu zbierać środki na pomoc Ukrainkom i Ukraińcom w czasie wciąż trwającej wojny. Najlepsza tenisistka świata, Iga Świątek, rozegra jeden set singla z Agnieszką Radwańską. W pokazowym meczu miksta zmierzą się dwa duety: ukraiński tenisista Serhij Stachowski i Agnieszka Radwańska oraz Iga Świątek i doskonale rokujący polski junior Martyn Pawelski.

Wydarzenie rozpocznie się już o godzinie 12.00 niespodzianką artystyczną, którą Iga Świątek i jej zespół wraz z Event-Factory (organizatorzy meczu) przygotowali dla wszystkich, którzy zdecydowali się kupić bilety.

Całkowity dochód z ich sprzedaż trafi do trzech organizacji, które od początku wojny w Ukrainie niosą pomoc najbardziej potrzebującym. United 24 to oficjalny fundusz pomocowy Ukrainy, który w ramach zebranych środków zapewni pomoc medyczną dzieciom, UNICEF Polska wspiera najmłodszych mieszkańców Ukrainy, którzy przebywają obecnie w Polsce, zaś fundacja Elivy Stivoliny - ukraińskiej tenisistki, która będzie sędziowała pokazowe mecze - pomaga bezpośrednio tenisistom i ich rodzinom, które uciekają przed wojną. To do nich trafią wszystkie środki, które zostaną zebrane w trakcie wydarzenia.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie były ukraiński piłkarz i oficjalny ambasador United 24 Andrij Szewczenko.

Zostało tylko kilka dni, aby zakupić bilet i zobaczyć na żywo mecz najlepszych polskich tenisistek.

Ostatnie bilety są nadal dostępne w sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej: https://www.ticketmaster.pl/artist/iga-swiatek-i-przyjaciele-dla-ukrainy-bilety/1144183?language=pl-pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.igaswiatek.pl oraz Ticket Master.

Otwarcie bram do TAURON Areny Kraków nastąpi tuż po godzinie 10.00

Organizatorzy: Iga Świątek wraz zespołem, Event-Factory

Sponsor Główny: PZU

Sponsorzy: KGHM, Circle K, Wasa, PGNiG

Partnerzy: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Ticket Master, TAURON Dystrybucja S.A.

Patroni medialni: RMF, Onet, AMS, TVP Sport

Miasto Gospodarz: Miasto Kraków

Partnerzy techniczni: ASICS, Tecnifibre, Polski Związek Tenisowy