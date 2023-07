Przygotowania do turnieju BNP Paribas Warsaw Open są już na ostatniej prostej. "Na kortach tenisistki już trenują" - powiedział odpowiadający za organizację Tomasz Świątek. Zgodnie z przewidywaniami z imprezy wycofała się triumfatorka Wimbledonu Czeszka Marketa Vondrousova. Zagra Iga Świątek.

Iga Świątek / Shutterstock

BNP Paribas Warsaw Open rozegrany zostanie na kortach twardych Legia Tenis & Golf przy ul. Myśliwieckiej 4A w Warszawie. Kwalifikacje rozpoczną się w niedzielę 23 lipca, a finał zaplanowano tydzień później. Jesteśmy w trakcie urządzania obiektu, rozwieszamy banery, ustawiana jest strefa VIP. Korty są już gotowe do gry i zawodniczki trenują. Nie dochodzą żadne negatywne odgłosy. Zawodniczki są zadowolone z nawierzchni - powiedział Świątek.

Największa zmiana w stosunku do ubiegłorocznej edycji zmagań w Warszawie dotyczy nawierzchni. Wówczas grano bowiem na kortach ziemnych. Obiekt wygląda teraz zupełnie inaczej, dla mnie to zmiana bardzo pozytywna. Nawierzchnia została wykonana w standardach amerykańskich, przewidzianych przez WTA - dodał Świątek.

32 zawodniczki, w tym Iga Świątek, na starcie

W turnieju głównym wystąpią 32 zawodniczki, na czele z prowadzącą od kwietnia ubiegłego roku w rankingu światowym Igą Świątek, która będzie najwyżej rozstawiona, oraz 16 par deblowych. Do zdobycia w singlu będzie 250 punktów do klasyfikacji WTA. Łączna pula nagród to 259 303 dolary.

Świątek po odpadnięciu w ćwierćfinale Wimbledonu zrobiła sobie krótkie wakacje. W ubiegłym roku w Warszawie też zatrzymała się na najlepszej ósemce, przygrywając z Francuzką Caroline Garcią. W nadchodzącej edycji teoretycznie jej najgroźniejszą rywalką będzie 18. na liście WTA Czeszka Karolina Muchova, którą pokonała w czerwcu w finale French Open.

Zabraknie natomiast Vondrousovej. Czeszka pierwotnie była zgłoszona do turnieju, ale świetna gra w Wimbledonie zwieńczona w sobotę wygranym finałem, spowodowała, że teraz potrzebuje odpoczynku.

Wczoraj Marketa Vondrousova zrezygnowała z udziału. Ci, którzy głęboko siedzą w tenisie wiedzą, że było to bardzo, bardzo prawdopodobne. Spodziewaliśmy się tego, była to tylko kwestia czasu - powiedział dyrektor turnieju Tomasz Fyrstenberg.

W imprezie wezmą udział też m.in. Chinki Lin Zhu (WTA 40.) i Shuai Zhang (WTA 45.) oraz Czeszki Linda Fruhvirtova (WTA 56.) i Linda Noskova (WTA 61.).

Linette i Fręch się nie zgłosiły

Z Polek, oprócz Świątek, w turnieju głównym pewna gry jest jeszcze tylko Maja Chwalińska, która otrzymała od organizatorów dziką kartę. Na start w Warszawie nie zdecydowały się Magda Linette (WTA 25.) i Magdalena Fręch (WTA 76.).

Wszystkie zawodniczki, które zgłaszają sie do turnieju, robią to dobrowolnie. Same wyrażają chęć zagrania lub nie w danym turnieju. Jestem rozczarowany, bo liczyłem, że one będą w tym turnieju. Byłoby więcej polskiego tenisa, co urozmaiciłoby zawody. Nie wiem jaka jest przyczyna ich absencji. Pewnie ich trzeba o to zapytać - podkreślił Świątek.

W kwalifikacjach wystąpi natomiast Weronika Ewald.

Zmiany w obsadzie turnieju są jeszcze możliwe do piątku godziny 16.

Na kibiców oprócz atrakcji czysto sportowych czekają również te przygotowane przez sponsorów.

Strefa kibica w ubiegłym roku była nieco oddalona od kortów, teraz zostanie zorganizowana bezpośrednio na terenie Legii, na boiskach treningowych. Będzie się tam naprawdę dużo działo - zapewniła Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Mecz Świątek w 1. rundzie zaplanowany jest na wtorek ok. godz. 17.30.