Już za niespełna 100 dni ruszy największy turniej tenisowy w Polsce. BNP Paribas Poland Open, odbędzie się w ostatni tydzień lipca w Warszawie. Turniej WTA 250 zmienił lokalizację na warszawskie korty #LegiaTenis&Golf przy ul. Myśliwieckiej. Start sprzedaży pierwszej transzy biletów, planowany jest na połowę maja.

Druga edycja BNP Paribas Poland Open 2022, która odbędzie się w dniach 25-31 lipca 2022 roku, zapowiada się bardzo emocjonująco. Zmiana lokalizacji na świetnie skomunikowaną Stolicę, ułatwi wielu osobom dotarcie na korty i podziwianie zawodniczek z głównego cyklu rangi WTA 250.

Zmiana tegorocznej lokalizacji jest podyktowana wieloma czynnikami. Turniej to skomplikowane przedsięwzięcie, dlatego przeniesienie organizacji do Warszawy jest dla nas dużym ułatwieniem w aspekcie ekonomicznym i organizacyjnym. Ponadto Miasto Stołeczne Warszawa i Legia Tenis & Golf planują modernizacje, które idą w parze z naszą wizją rozwoju turnieju. Licencję posiadamy na kilka kolejnych lat, dlatego musimy myśleć o turnieju perspektywicznie i realizować wieloletnią strategię. W przypadku długofalowej współpracy, jaką jest cykliczne wydarzenie sportowe, to bardzo istotne, aby wspólnie z głównymi partnerami i współpracownikami rozwijać się i dążyć do realizacji strategicznych celów, takich jak chociażby promocja tenisa w Polsce, czy Polski na świecie - powiedziała Paulina Wójtowicz, managerka Igi Świątek i właścicielka licencji turnieju BNP Paribas Poland Open.

Warszawa, to wiele nowych możliwości. Turniej zaowocuje między innymi specjalną otwartą strefą dla kibiców, rodziców z dziećmi, aktywnościami miejskimi promującymi tenis. To olbrzymie wyróżnienie dla Warszawy, że została gospodarzem wielkiego święta tenisa. Będzie to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć Igę Świątek, pierwszą rakietę świata, grającą u siebie w domu. To gwarancja sportowych emocji, ale nie zabraknie również dobrej zabawy, gdyż wspólnie z organizatorami przygotowujemy wiele atrakcji dla mieszkańców i fanów tenisa. Już dziś zapraszam na ostatni tydzień lipca na korty warszawskiej Legii - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Centralne położenie i świetnie skomunikowana lokalizacja ułatwią dotarcie większej liczby fanów kobiecego tenisa na Turniej, a Legia Tenis & Golf pomieści na trybunach więcej osób.W ubiegłym roku mieliśmy przyjemność organizować turniej z cyklu ATP Challenger, dlatego podjęcie takiego wyzwania jak turniej WTA, to dla nas kolejny, naturalny krok. Poszerzamy wachlarz partnerów o prestiżową, globalną markę i realizujemy nasze obietnice dotyczące rozwoju tego wyjątkowego dla polskiego tenisa miejsca o wspaniałej tenisowej tradycji. Nie możemy się już doczekać rywalizacji najlepszych tenisistek na naszych kortach, a zapowiedziana obecność Igi Świątek to dla nas dodatkowa motywacja i powód do dumy - powiedział Michał Szewc, dyrektor obiektu Legia Tenis & Golf

Aby móc uczestniczyć w tym tenisowym święcie, warto zadbać o bilety. Sprzedaż ruszy już w połowie maja. Zakup biletów będzie możliwy poprzez stronę E-bilet.pl



O turnieju

Pierwsza edycja BNP Paribas Poland Open odbyła się w lipcu 2021 w Gdyni, którą specjalnym, charytatywnym spotkaniem otworzyli najlepsi polscy tenisiści - Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz. W turnieju triumfowała Belgijka, Maryna Zanevska, dla której był to pierwszy tytuł w karierze. Jak co roku, w drabince głównej w singlu zagrają 32 zawodniczki ze światowego rankingu WTA. W turnieju wystąpi także 16 par deblowych oraz 16 zawodniczek zagra w eliminacjach. Organizatorzy zapowiedzieli udział w Turnieju rakiety numer 1 światowego rankingu WTA - Igi Światek. W trakcie imprezy tenisowej organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji i niespodzianek dla fanów tenisa oraz strefę dla dzieci. Turniej WTA 250 organizowany w naszym kraju jest jednym z 30-stu tej rangi rozgrywanych na świecie w ciągu roku. Polska znalazła się w zaszczytnym gronie i tym samym wróciliśmy na mapę światowego tenisa.

Więcej informacji o turnieju na stronie www i w kanałach społecznościowych Turnieju.