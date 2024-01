Rohan Bopanna z Indii i Australijczyk Matthew Ebden wygrali deblową rywalizację w Australian Open. W finale pokonali włoskich tenisistów Simone Bolellego i Andreę Vavassoriego 7:6 (7-0), 7:5. 43-letni Bopanna został najstarszym męskim triumfatorem wielkoszlemowego turnieju.

Rohan Bopanna i Matthew Ebden okazali się najlepsi w rywalizacji deblowej / EPA/MAST IRHAM / PAP

Do tej pory najstarszym zwycięzcą w Wielkim Szlemie był Holender Jean-Julien Roger, który mając 40 lat i dziewięć miesięcy w 2022 roku wygrał debla we French Open razem z Salwadorczykiem Marcelo Arevalo.

W 2006 roku grę mieszaną w US Open wygrała w wieku 49 lat Martina Navratilova.

Bopanna dwukrotnie grał wcześniej w wielkoszlemowym finale debla. W 2010 i 2023 roku porażek doznał w decydującym meczu US Open. W mikście natomiast triumfował w 2017 roku we French Open w parze z Kanadyjką Gabrielą Dabrowski.

W zeszłym roku Bopanna, który 4 marca skończy 44 lata, już zapisał się w tenisowych kronikach jako najstarszy zwycięzca zawodów rangi ATP Masters 1000, kiedy także razem z Ebdenem triumfowali w Indian Wells, a następnie został najstarszym tenisistą, który wygrał mecz w ATP Finals.

Pod koniec 2022 roku obaj pozostali bez deblowych partnerów, ale gdy zwarli szeregi, to w ubiegłym roku zdobyli tytuły w Dausze i Indian Wells oraz dotarli do finałów w Rotterdamie, Madrycie, wielkoszlemowym US Open, Szanghaju i Paryżu.

W poniedziałek Bopanna zostanie najstarszym w historii liderem światowego rankingu deblistów.

Wynik finału męskiego debla:

Rohan Bopanna, Matthew Ebden (Indie, Australia, 2) - Simone Bolelli, Andrea Vavassori (obaj Włochy) 7:6 (7-0), 7:5.