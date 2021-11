Hubert Hurkacz przegrał z włoskim tenisistą Jannikiem Sinnerem 2:6, 2:6 w swoim drugim meczu grupowym turnieju ATP Finals w Turynie. Polak ma minimalne szanse na awans do półfinału kończącej sezon imprezy masters.

Hubert Hurkacz / ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

Pierwotnie Hubert Hurkacz we wtorkowy wieczór miał się zmierzyć z innym reprezentantem gospodarzy - Matteo Berrettinim. Ten jednak wycofał się kilka godzin wcześniej w związku z urazem mięśni brzucha, z którego powodu skreczował w niedzielnym meczu otwarcia. Sinner dołączył do obsady w miejsce rodaka jako pierwszy rezerwowy.



20-letni Włoch zrewanżował się Polakowi za porażkę w ich jedynym dotychczas pojedynku. Dziewiąty na liście ATP wrocławianin na początku kwietnia pokonał 11. w tym zestawieniu zawodnika z Italii w finale prestiżowego turnieju ATP rangi Masters 1000 w Miami.



Debiutujący w mastersie wrocławianin dwa dni wcześniej uległ broniącemu tytułu Rosjaninowi Daniiłowi Miedwiediewowi (2.) 7:6 (7-5), 3:6, 4:6. W trzecim meczu grupowym zmierzy się w czwartek z Niemcem Alexandrem Zverevem (3.), który ma bilans 1-1. Szanse Polaka na awans do półfinału są minimalne.





Jannik Sinner i Hubert Hurkacz / ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

Wynik meczu Grupy Czerwonej:



Jannik Sinner (Włochy) - Hubert Hurkacz (Polska, 7) 6:2, 6:2.