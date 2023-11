68 wygranych meczów, sześć tytułów, w tym jeden w Wielkim Szlemie, prowadzenie w światowym rankingu na koniec roku i prawie 10 mln dolarów zarobionych na korcie - tak w skrócie wyglądał sezon 2023 tenisistki Igi Świątek, która zakończyła go triumfem w WTA Finals.

Iga Świątek i Jessica Pegula po finale turnieju WTA Finals / Alonso Cupul / PAP/EPA

Świątek sezon rozpoczęła od United Cup, w którym rywalizowały drużyny narodowe. Po nim przystąpiła do wielkoszlemowego Australian Open. W Melbourne odpadła w 1/8 finału po porażce z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu w kolejnych miesiącach jeszcze dwa razy wygrała z Polką - w półfinale w Indian Wells i ćwierćfinale w Rzymie, gdy Świątek skreczowała.



Pierwszy sukces w 2023 roku podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego odniosła w lutym, gdy wygrała turniej w Dausze. Tydzień później przegrała finał w Dubaju z Barborą Krejcikovą. W maju przegrała jeszcze decydujące spotkanie w Madrycie z Białorusinką Aryną Sabalenką.



W kwietniu Świątek obroniła tytuł w Stuttgarcie, a w czerwcu w Paryżu, gdzie odniosła czwarte w karierze wielkoszlemowe zwycięstwo.



Mniej udane starty zaliczyła w dwóch pozostałych Wielkich Szlemach. W Wimbledonie dotarła do ćwierćfinału, a w US Open, gdzie broniła tytułu, odpadła w 1/8 finału. Po nowojorskiej imprezie straciła na rzecz Sabalenki prowadzenie na liście WTA.

Radość Igi Świątek po wygranym finale / Alonso Cupul / PAP/EPA



W lipcu Świątek zwyciężyła w imprezie w Warszawie. Miała też bardzo udaną końcówkę sezonu. W październiku wygrała turniej w Pekinie, natomiast w poniedziałek w świetnym stylu po raz pierwszy w karierze triumfowała w WTA Finals - imprezie dla ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu.



Wygrana w meksykańskim Cancun pozwoliła jej wrócić na szczyt rankingu. We wtorek rozpoczęła 76. tydzień na jego czele.



Łącznie w 2023 roku wystąpiła w 18 turniejach. Rozegrała 79 spotkań, z których 68 wygrała, co daje ponad 86-procentową skuteczność.



Sezon 2023 Igi Świątek w liczbach:

1 - wygrany turniej wielkoszlemowy

2 - przegrane finały

3 - porażki z Jeleną Rybakiną

6 - tytułów

11 - przegranych meczów

13 - wygranych meczów z tenisistkami z Top 10

18 - turniejów, w których wzięła udział

23 - sety wygrane 6:0

47 - pokonanych tenisistek

51 - tenisistek, z którymi grała

68 - wygranych meczów

79 - meczów łącznie

124 - zaserwowane asy

9 295 - punktów WTA zdobytych w sezonie

9 857 686 - dolarów z tytułu oficjalnych premii WTA w sezonie