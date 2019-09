​23 tysiącom rodzin chce w tym roku pomóc Stowarzyszenie Wiosna. Do potrzebujących tuż przed świętami ma dotrzeć Szlachetna Paczka. Jednak już w ten weekend w kilkunastu miastach w Polsce czeka nas wyjątkowe wydarzenie.

14 września to jest bardzo ważny dla nas dzień, bo w 16 miastach wojewódzkich spotkamy się, żeby ogłosić Weekend Dobra - dwa dni w roku, gdzie my wierzymy w to, że możemy być dla siebie szczególnie życzliwi, szczególnie wrażliwi na swoje potrzeby. Oczywiście nie chodzi, by to były tylko dwa dni, bo Wiosna robi, żeby ludzie w ogóle byli bardziej solidarni, po to istniejemy - mówi reporterowi RMF FM Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna.

Tego dnia zainaugurowana zostanie wyjątkowa akcja. Wolontariusze Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości spotkają się m.in. w centrum Krakowa, by odpowiadać dobrem i inspirować do tego innych.

W tych wszystkich miejscach odczytamy manifest. Powiemy, co w Paczce rozumiemy pod pojęciem dobra i jak tym dobrem odpowiadać - mówi Kruczkowski. Podkreśla też, że wolontariusze są "sercem projektów społecznych" Paczki.

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Istnieje od 2001 roku i jest jedynym na świecie systemem pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek wciąż pomaga w nim konkretnemu człowiekowi. Przez osiemnaście lat w działania Paczki włączyło się blisko 4 mln osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekazanej ponad 150 tys. rodzin w potrzebie przekroczyła ćwierć miliarda złotych.