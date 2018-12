​Wielka i piękna akcja. Już jutro rusza finał Szlachetnej Paczki. Wolontariusze w całym kraju dotarli do najbardziej potrzebujących rodzin i osób samotnych. Wiele z nich marzy o najprostszych rzeczach - jak ciepłe rękawiczki czy pralka.

Szlachetna Paczka pomoże 16 tysiącom ludzi / Szlachetna Paczka / Materiały prasowe

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Istnieje od 2001 roku i jest jedynym na świecie systemem pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek wciąż pomaga w nim konkretnemu człowiekowi. Przez 18 lat w działania Paczki włączyło się blisko 4 mln osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekazanej ponad 150 tys. rodzin w potrzebie przekroczyła ćwierć miliarda złotych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dziesiątki tysięcy wolontariuszy. To oni odwiedzają włączone do projektu rodziny, wysłuchują ich historii, wraz z nimi określają ich najważniejsze potrzeby i dbają o to, by dostarczyć im przygotowaną przez darczyńców pomoc.

Weekend Cudów wkrótce się zacznie. To będzie ten moment, kiedy wolontariusze biorą i zawożą Paczki do rodzin. To jest coś niesamowitego, to jest ten moment, kiedy jest najwięcej wzruszeń, kiedy w zasadzie nikt z nas nie jest w stanie zatrzymać łez. Mamy nadzieję, że te dobre emocje, które uwielbiamy czuć sprawią to, że przed świętami rodziny też poczują, że nie są same - mówiła prezes Stowarzyszenia Wiosna Joanna Sadzik w rozmowie z reporterem RMF FM Markiem Wiosło.

Weekend Cudów to wyjątkowe dwa dni, kiedy darczyńcy będą dostarczać paczki z pomocą do magazynów, a wolontariusze będą je rozwozić do tysięcy domów. To kulminacyjny moment, ale nie jego koniec - Szlachetna Paczka działa bowiem przez cały rok.

W tym roku pomoc dotrze do 16 tysięcy osób. Organizatorzy podkreślają, że chodzi tutaj przede wszystkim o mądrą pomoc. Chcemy pomóc w taki sposób, by w przyszłym roku te osoby Paczki nie potrzebowały - mówi Sadzik.

Na stronie www.szlachetnapaczka.pl wciąż można nie tylko wybrać rodzinę, dla której przygotujemy paczkę z pomocą (wciąż ponad tysiąc rodzin nie znalazło darczyńców - to ostatni moment, by im pomóc), ale również wesprzeć Paczkę bezpośrednią wpłatą.