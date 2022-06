Trwa Weekend Cudów Solidarnej Paczki – specjalnej edycji Szlachetnej Paczki. Dzisiaj i jutro 1119 uchodźczych rodzin, do których dotarli wolontariusze, otrzyma mądrą pomoc. Przed magazynem, gdzie zbierane są dary, był dziennikarz RMF FM Marcin Buczek.

Uchodźcy z Ukrainy wciąż potrzebują pomocy. / Józef Polewka / RMF FM

Mamy dużo wdzięczności dla naszych wolontariuszy, darczyńców i partnerów, dzięki którym dziś i jutro odpowiadająca na potrzeby mądra pomoc, trafi do ponad tysiąca uchodźczych rodzin w całej Polsce. Trafi do ludzi, którzy jeszcze niedawno mieli domy, szczęśliwe życie i musieli uciekać do Polski z jedną walizką i w ubraniach, które mieli na sobie. Jest wśród nich dużo dzieci. Dla wielu z nich to będzie pierwsza tak indywidualna pomoc i pierwszy raz, kiedy ktoś zapytał: czego potrzebujecie? Co naprawdę może Wam pomóc? - mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Solidarnej Paczki - i dodaje: Dzięki tej pomocy rodziny często odzyskują nadzieję, czują też, że ktoś ich dostrzegł, że są dla kogoś ważni. To szczególnie istotne w sytuacji, w której znaleźli się sami w obcym kraju.

Joanna Sadzik o Solidarnej Paczce Józef Polewka / RMF FM

Weekend Cudów - dobro dzieje się na naszych oczach

Weekend Cudów to wyjątkowy moment, podczas którego tysiące osób w całej Polsce angażuje się w niesienie pomocy. W tym roku, wyjątkowo, odbywa się nie tylko w grudniu, również w czerwcu. Wolontariusze Szlachetnej Paczki pukają do drzwi ponad tysiąca potrzebujących rodzin i przekazują im mądrą, odpowiadającą na potrzeby pomoc. To moment pełen emocji, wzruszeń, radości i nadziei.

Igor marzy o tym, żeby dostać się do polskiego liceum i zdać maturę. Wolontariuszom Solidarnej Paczki ostatnio opowiadał z dumą, jak podszedł do trudnego dla niego egzaminu ósmoklasisty w języku polskim. Jego rodzina chce zostać w Polsce do czasu ukończenia liceum Igora i potrzebuje wsparcia w usamodzielnieniu się. W Solidarnej Paczce znajdą jedzenie, letnie buty i środki czystości. Zapewnienie najważniejszych potrzeb rodziny pozwoli jego mamie na chwilę oddechu i ułatwi codzienne życie do czasu, gdy znajdzie pracę.

Nie tylko pomoc materialna, ale i wsparcie drugiego człowieka

Paczka to nie tylko pomoc materialna. Dzięki Paczce - i to najważniejsze - potrzebujący znów czują się zauważeni i ważni. Ktoś zechciał poznać ich historię. Wybrał ich i chce pomóc. Odzyskują nadzieję nie tylko dlatego, że otrzymali pomoc materialną, ale przede wszystkim dlatego, że ktoś ich dostrzegł i w nich uwierzył. Nie są już pozostawieni sami z problemami z którymi zmagali się często w samotności i ciszy.