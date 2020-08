W wyniku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 co czwarty Polak utracił źródło dochodu, bądź ma w najbliższej rodzinie kogoś w takiej sytuacji. Pandemia dotknęła nas wszystkich, ale najbardziej uderzyła w grupy i tak już wykluczone społecznie oraz najmniej uprzywilejowane. By dotrzeć do 30 tys. rodzin i osób potrzebujących, potrzeba 9,5 tys. wolontariuszy Szlachetnej Paczki, która w tym roku będzie potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Pomoc trafi m.in. do osób dotkniętych skutkami pandemii.

