"Dla nas to wielka radość, że możemy pomóc, i gorąco zachęcamy wszystkich, by również dołączyli do Szlachetnej Paczki. Ta akcja jest wyjątkowa" – powiedział Grzegorz Krychowiak. Pomiędzy meczami z Czechami i Portugalią piłkarze reprezentacji Polski znaleźli czas, by przygotować paczkę dla pani Moniki, która samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Ich historia jest jedną z tysięcy, które pomoże w tym roku zmienić na dobre Szlachetna Paczka.

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Istnieje od 2001 roku i jest jedynym na świecie systemem pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek wciąż pomaga w nim konkretnemu człowiekowi. Przez 18 lat w działania Paczki włączyło się blisko 4 mln osób, a łączna wartość pomocy materialnej, przekazanej ponad 150 tys. rodzin w potrzebie przekroczyła ćwierć miliarda złotych.

Tradycją stało się już, że paczkę dla wybranej przez siebie rodziny przygotowują m.in. zawodnicy piłkarskiej reprezentacji Polski. W tym roku podczas zgrupowania w Gdańsku towarzyszyła im w tym prezes zarządu Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje Szlachetną Paczkę, Joanna Sadzik.

Wymarzone koszulki

Polscy piłkarze wsparli szlachetną pomocą rodzinę pani Sylwii z Warszawy. Kobieta sama wychowuje dwóch synów. Po tym, jak odeszła od męża-alkoholika, spoczywa na niej cały ciężar utrzymania rodziny. Przez długi czas znakomicie sobie radziła, ale rok temu zdiagnozowano u niej ciężką chorobę jelit. Choroba Leśniowskiego-Crohna powoduje nie tylko bolesne problemy z trawieniem, ale przede wszystkim bardzo osłabia organizm. W krytycznym momencie, podczas jednego z pobytów w szpitalu, waga kobiety spadła do 22 kg.

Gdy tylko czuje się lepiej, pani Sylwia jest prawdziwą Super-Mamą. Z niczego potrafi wyczarować coś pięknego i funkcjonalnego. Ostatnio z kilku starych bluzek zrobiła zasłony, a z pozostałego kawałka blatu - stolik, przy którym cała rodzina jada wspólnie obiady.

W paczce przygotowanej przez polskich piłkarzy, oprócz nowej kuchenki, produktów żywnościowych czy nowych ubrań, znalazł się m.in. laptop (dotąd, by sprawdzić oceny synów w dzienniku elektronicznym, pani Sylwia musiała prosić o skorzystanie z komputera sąsiadkę) oraz specjalne piłkarskie upominki dla chłopaków - piłka i koszulki z autografami naszych zawodników. A także - zapas karmy dla dwóch kotów, które zaadoptowali chłopcy i ich mama.

Do ostatniej minuty

Pierwszy raz mam zaszczyt brać udział w Szlachetnej Paczce jako trener reprezentacji - powiedział selekcjoner kadry, Jerzy Brzęczek. Zarówno w życiu, jak i w sporcie, są takie momenty, kiedy jest szczególnie trudno. Przetrwanie ich to wielkie wyzwanie, ale kiedy się tego dokona, jest się silniejszym i bardziej docenia się to, co naprawdę ważne - dodał.

Inaczej niż dla trenera, dla większości kadrowiczów udział w Paczce nie był niczym nowym. Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski czy Grzegorz Krychowiak wspierają projekty Stowarzyszenia Wiosna - Szlachetną Paczkę oraz Akademię Przyszłości, która pomaga dzieciom z trudnościami w szkole, już od wielu lat.

Porównanie do sportu wydaje mi się bardzo trafne - stwierdził Krychowiak. Rodziny, które są w Paczce też walczą i do ostatniej minuty się nie poddają. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że tu stawką nie są trzy punkty i miejsce w tabeli, ale ich życie - zauważył.

By święta były piękne. Dla wszystkich

Zbliżają się święta, magiczny czas, który każdy ma prawo spędzić z najbliższymi i chociaż na chwilę zapomnieć o problemach - powiedział kapitan drużyny Robert Lewandowski. Jeśli tylko możemy pomóc, a mam nadzieję, że tak będzie w tym przypadku, jest to dla nas zaszczyt i wielki przywilej - podkreślił.

Najważniejsza w tym wszystkim jest miłość - dodał Łukasz Fabiański. Bo z niej można czerpać wiarę, że los się odwróci, i siłę, żeby się nie poddawać, niezależnie od tego w jakiej jest się sytuacji. Bardzo mocno życzymy tego rodzinom włączonym do Szlachetnej Paczki i je w tym wspieramy. Mam nadzieję, że przy wsparciu wolontariuszy i darczyńców odnajdą tę wiarę. Niech to będą dla nich piękne święta - życzył.

Weekend cudów przed nami

Na stronie www.szlachetnapaczka.pl wciąż można wybrać rodziny, poznać ich historie i zdecydować, dla kogo przygotujemy w tym roku dedykowaną pomoc. Trafi ona do potrzebujących w Weekend Cudów, 8-9 grudnia, gdy w całej Polsce odbędzie się finał XVIII edycji Szlachetnej Paczki. Przez dwa dni darczyńcy będą dostarczać paczki z pomocą do magazynów, a wolontariusze rozwiozą je do tysięcy domów. W tym roku pomoc trafi do blisko 20 tys. rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. To kulminacyjny moment projektu, ale nie jego koniec. Szlachetna Paczka działa przez cały rok, a wolontariusze pracują z rodzinami nad tym, by trwale poprawić ich sytuację, pomagając im samodzielnie radzić sobie z trudnościami.

Więcej informacji o tym, jak działa Paczka i jak można się zaangażować, by jej pomóc, na www.szlachetnapaczka.pl