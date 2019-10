Często słyszymy: "ktoś powinien się tym zająć" - mówi Marcin. Ktoś? W trakcie ostatnich trzech lat w mojej 30-tysięcznej miejscowości przekazaliśmy pomoc ponad stu dwudziestu rodzinom w potrzebie. Stu dwudziestu. To nie są liczby. To jest kilkuset żywych ludzi, którym pomogliśmy na nowo uwierzyć w siebie. Marcin to jeden z tysięcy SuperW - wolontariuszy Szlachetnej Paczki. W całej Polsce trwa właśnie nabór ochotników do kolejnej edycji Paczki oraz Akademii Przyszłości. By oba projekty mogły zostać zrealizowane, potrzeba łącznie 12 tyś. wolontariuszy, z czego nadal brakuje ponad 5 tyś. z nich.

Akademia Przyszłości jako nowatorski program edukacyjny oparty na unikalnym Systemie Motywatorów Zmiany oraz Szlachetna Paczka - jedyny na świecie system pomocy bezpośredniej łączący ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek wciąż pomaga konkretnemu człowiekowi - to jedne z największych i najbardziej skutecznych projektów społecznych w Polsce. Podczas osiemnastu lat w działania Paczki włączyło się blisko 4 mln osób, a łączna wartość przekazanej pomocy materialnej przekroczyła ćwierć miliarda złotych. Akademii Przyszłości udało się z kolei zmienić historie ponad 16 tyś. dzieci w całej Polsce, dzięki zgromadzeniu ponad 17 milionów złotych.

Jak zostać wolontariuszem?

Zaledwie kilka kroków dzieli każdego chętnego od udziału w jednym z ogólnopolskich projektów Stowarzyszenia WIOSNA. Po wypełnieniu krótkiego formularza na stronie www.superw.pl należy umówić się na spotkanie z liderem wybranego rejonu. Rozmowa rekrutacyjna ma pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji o dołączeniu do wybranego projektu. Kolejnym krokiem jest udział w spotkaniu wdrożeniowym oraz podpisanie niezbędnych dokumentów. I gotowe - przeszkoleni wolontariusze ruszają w Polskę, by docierać z mądrą pomocą i wsparciem do potrzebujących rodzin oraz dzieci borykających się z problemami w szkole i poza nią.

Formularze zgłoszeniowe dla wolontariuszy Szlachetnej Paczki oraz Akademii Przyszłości dostępne są na www.superw.pl. / Materiały prasowe

Co roku kilkanaście tysięcy wolontariuszy podejmuje decyzję o udzielaniu bezinteresownej pomocy ludziom, o których na co dzień mało kto chce pamiętać. SuperW Paczki wchodzą w świat prawdziwej biedy, oferując konkretną pomoc materialną oraz otwierając przed rodziną szansę na trwałą zmianę swojego życia na lepsze. Wolontariusze Akademii przez rok prowadzą zajęcia wybranym dzieckiem i towarzyszą mu w drodze do lepszych wyników w nauce, ale także - do przywrócenia wiary we własne możliwości i dobrą przyszłość.

Wciąż brakuje 5 tys. SuperW

Na chwilę obecną jedynym miejscem na mapie Polski, w którym udało się zgromadzić komplet wolontariuszy z obydwu projektów jest województwo warmińsko-mazurskie. Wciąż jednak w skali całego kraju potrzeba ok. 5 tys. ochotników. Podlaskie, opolskie, mazowieckie oraz małopolskie - to tam brakuje największej liczby SuperW Szlachetnej Paczki. Na terenie całej Polski bardzo pilnie poszukiwani są także wolontariusze Akademii Przyszłości.

Kiedy zostałam tutorem Akademii Przyszłości nie spodziewałam się, że tak wiele mogę zmienić w moim życiu, byłam nastawiona na to, że to ja komuś będę miała pomagać. Jak się okazało to Akademia pomogła mi. To niej zawdzięczam to, jak obecnie wygląda mój sposób patrzenia na świat, jak wygląda całe moje życie, również zawodowe - relacjonuje Angelika, która zdecydowała się po raz drugi zostać tutorem Akademii Przyszłości.

Nie czekaj

Rekrutacja wolontariuszy do nowej edycji Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości jeszcze chwilę potrwa, a liczba miejsc jest duża, ale jednak ograniczona - dlatego warto się pośpieszyć. O tym, że warto dołączyć do jednego z programów przekonują także badania. Aż 79 proc. wolontariuszy projektów organizowanych przez Stowarzyszenie Wiosna uważa, że udział w nich to najważniejsze doświadczenie w ich życiu.

