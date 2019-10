Społeczne wyzwanie dobra trwa. W czwartek 10 października w jednym z kursujących po Krakowie autobusów, oznakowanych hasłem kampanii społecznej #OdpowiadamDobrem, wolontariusze Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości będą inspirowali pasażerów do wykonywania drobnych, szlachetnych gestów. Każdy podróżujący otrzyma swój wyjątkowy dobry uczynek do realizacji.

Materiały prasowe

To nie muszą być trudne rzeczy. To może być uśmiechnięcie się do kogoś, ustąpienie miejsca w tramwaju, pomoc w uniesieniu zakupów. Duża zmiana zaczyna się od wielu małych. Małymi kroczkami możemy zmienić samych siebie i tym samym nasz świat uczynić lepszym - tłumaczy wolontariusz biorący udział w Weekendzie Dobra, szeregu wydarzeń, które 14 września zainaugurowały kampanię #OdpowiadamDobrem w 16 miastach wojewódzkich na terenie całego kraju.

W imię społecznej zmiany

W najbliższy czwartek osoby podróżujące jedną z regularnych linii autobusowych w Krakowie będą miały okazję, by podjąć zainaugurowane przez Stowarzyszenie Wiosna społeczne wyzwanie dobra. Chcemy, aby tego dnia pasażerowie naszego dobrego autobusu, nawet zatłoczonego czy stojącego w korkach, byli wyjątkowo zadowoleni i zainspirowani do robienia dobra - podkreślają organizatorzy kolejnej inicjatywy realizowanej w ramach kampanii #OdpowiadamDobrem. W dobie pogardy, oceniania po pozorach i zamykania się w swoich bańkach światopoglądowych, chcemy doprowadzić do realnej zmiany społecznej. Wierzymy, że ta zmiana jest możliwa, wystarczy zrobić pierwszy krok - zapewniają.

Przyłapani na dobrym uczynku

Dzięki generatorowi dobrych uczynków dostępnemu na stronie odpowiadamdobrem.pl w inicjatywę może włączyć się każdy. Wśród osób, które już to zrobiły, znaleźli się także przedstawiciele przestrzeni publicznej. Łukasz Orbitowski, Agnieszka Radwańska, Bartłomiej Topa, Magdalena Steczkowska, Tomasz Schimscheiner, Paulina Mikuła - znani i lubiani chętnie dzielą się w mediach społecznościowych swoimi historiami odpowiadania dobrem oraz zachęcają do tego innych, nominując do wzięcia udziału w wyzwaniu.

Wierzę w dobro. I w to, że każdy, nawet najmniejszy dobry uczynek sprawia, że świat wokół staje się lepszy. A kiedy otwierasz ludzkie serca, skłaniasz do refleksji i pobudzasz empatię - czytamy na Facebooku aktora i producenta filmowego Bartłomieja Topy.

Ty też daj się złapać na dobrym uczynku - wybierz swoją inspirację na stronie www.odpowiadamdobrem.pl i podziel się realizacją szlachetnego gestu w mediach społecznościowych, używając hasztagu #OdpowiadamDobrem.

Możesz też zaangażować się bardziej i zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości. Wejdź na www.superw.pl i sprawdź!