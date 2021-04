Wiek nie ma znaczenia, gdy w grę wchodzi chęć niesienia mądrej pomocy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. W 2030 roku niemal co trzeci Polak będzie powyżej 60 roku życia. 29 kwietnia obchodzimy Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. W nawiązaniu do tego święta w dniach 22-29 kwietnia Szlachetna Paczka ogłasza „Tydzień Dla Pokoleń”, kilkudniową inicjatywę, która ma na celu promowanie komunikacji i porozumienia międzypokoleniowego.

Wolontariuszom udało się już pomóc wielu potrzebującym! / Stowarzyszenie WIOSNA /

Podczas twardego lockdownu szczególnie widoczna była pomoc, jaką młodzi udzielali seniorom. Kiedy dla znacznej części osób starszych niebezpieczne albo zwyczajnie niemożliwe stało się wychodzenie z domu i załatwianie wszelkich potrzeb, jednoczyliśmy się w tym, aby nikt nie został sam. Było to możliwe m. in. dzięki inicjatywom takim jak "Dobre Słowa" Szlachetnej Paczki. To telefon wsparcia dla seniorów, który na początku pandemii zorganizowała Paczka, a który stał się także narzędziem wymiany gestów solidarności międzypokoleniowej.

W pomoc dla starszych sąsiadów, przyjaciół czy członków rodziny angażują się zazwyczaj ludzie młodzi. Solidarność międzypokoleniowa nie jest jednak jednostronna. Te historie ze Szlachetnej Paczki pokazują, że otwierając się na pomoc osobom starszym, możemy nie tylko wiele wnieść w ich życie, ale równie dużo zyskać dla siebie. Bo solidarność to branie współodpowiedzialności za siebie nawzajem: młodsi za starszych i starsi za młodszych.

Profesorka życia

Jadwiga kończy w tym roku 70 lat. Przed pandemią postanowiła dołączyć do wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Podczas spotkań z potrzebującymi czerpała energię z możliwości poznawania nowych osób, dzieląc się równocześnie tym, co miała - bogatym doświadczeniem i pozytywnym nastawieniem do świata. Dzięki swojej postawie na trwałe wpisała się w historię 35-letniej Kingi. Kobieta jest niewidoma od urodzenia, a przez wiele innych schorzeń ma także problemy z poruszaniem się. Dzięki swojej wolontariuszce Jadwidze na nowo uwierzyła w swoje możliwości i marzenia. Dziś jest już w trakcie studiów, wyprowadziła się do większego miasta. Robi to, co kocha i z optymizmem planuje kolejne życiowe zadania.

Z Paczką u dentysty

Krystyna i Marek tworzą zgrane małżeństwo. Dzielą między sobą nie tylko obowiązki domowe, ale także te związane z wolontariatem. Od kilku lat wspólnie odwiedzają rodziny ze Szlachetnej Paczki. Podczas jednego ze spotkań poznali 18-letniego Damiana. Kilka lat wcześniej w wyniku urazu chłopak stracił przednie zęby. Jego rodzina mierzyła się z bardzo trudną sytuacją finansową, więc musiał sobie radzić sam. Wstawał wcześnie rano, by jeszcze przed lekcjami trochę dorabiać. Udało mu się zebrać potrzebną kwotę, zęby zostały wstawione, ale po krótkim czasie znów wypadły.

Razem z mężem, w koszulkach ze Szlachetnej Paczki odwiedziliśmy kilka gabinetów dentystycznych, prosząc o pomoc. Okazało się, że najpierw konieczne jest leczenie ortodontyczne, a dopiero później wstawienie zębów. Dzisiaj chłopak ma wyleczone zęby i nałożony aparat, jest też pod stałą opieką ortodontki, która zdecydowała się mu pomóc - mówią Krystyna i Marek.

Odcienie szarości

Nie wiem, jak długo będę miała siły, ale na razie nadal zamierzam być wolontariuszką Szlachetnej Paczki. Cieszę się, że mogę się na coś przydać - przyznaje Jolanta. Ma 56 lat. W Paczce działa od 2018 roku. Jak sama mówi, praca w wolontariacie nauczyła ją pokory i tego, że "w życiu oprócz białego i czarnego jest wiele szarości". Gdy po raz pierwszy odwiedziła samotną kobietę opiekującą się synem cierpiącym na porażenie mózgowe, zachwyciła się - siłą opiekuńczej mamy i entuzjazmem syna, który na wszelkie sposoby próbuje pielęgnować swoją pasję. Piłka nożna to całe jego życie, choć sam najpewniej nigdy nie zagra. Dzięki Paczce udało się zrealizować jedno z największych marzeń zarówno syna, jak i mamy. W remont łazienki zaangażował się jeden wolontariusz Paczki z firmy budowlanej, pomogli darczyńcy. Renowacja zakończyła się, ale przyjaźń rodziny z wolontariuszką trwa.

Nastała pandemia. Odwiedziny nie są możliwe, ale rozmawiamy przez telefon, czasem i dwie godziny. Stało się to dla mnie nawykiem, którego za nic nie chcę sobie odbierać - mówi Jolanta.

I Ty okaż solidarność

W trakcie Tygodnia dla Pokoleń chcemy przybliżać dane na temat osób w różnym wieku, ale nie tylko dane. Przede wszystkim historie. Chcemy podzielić się historiami Szlachetnej Paczki, które tworzą się od ponad dwudziestu lat - przekonuje Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki.

Pandemia koronawirusa ma wpływ na wszystkich, także na młodych. Badania pokazały, że 44% z nich odczuwało podczas pierwszego lockdownu silniejsze okresy przygnębienia, a nawet stany depresyjne.

Miejscem nieustannej wymiany gestów solidarności międzypokoleniowej jest Szlachetna Paczka, która już od 20 lat łączy Polaków mimo różnic - również pokoleniowych. "Tydzień dla Pokoleń" to czas, który ma stać się dla nas inspiracją i zachętą do budowania solidarności. To ona może być lekarstwem na jeden z poważniejszych problemów społecznych ostatniego roku, jakim jest samotność, której skutki i skalę Szlachetna Paczka opisała niedawno w Raporcie o Samotności.

