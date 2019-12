Dziesiątki tysięcy wolontariuszy oraz darczyńców, kilka nieprzespanych nocy i morze łez wzruszenia - w ubiegłe dwa dni Szlachetne Paczki trafiły do wszystkich potrzebujących włączonych do 19. edycji programu. W tym roku dedykowaną pomoc otrzymało ponad 14,5 tys. rodzin i osób samotnych z najdalszych zakątków kraju. Weekend Cudów za nami, paczki rozwiezione, ale to nie koniec szlachetnej pomocy. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl wciąż można wspomóc Szlachetną Paczkę finansowo oraz ufundować Indeks Sukcesów wybranemu dziecku z Akademii Przyszłości.

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. W ubiegły weekend 7-8 grudnia już dziewiętnasty raz z rzędu tysiące potrzebujących otrzymało dedykowaną pomoc przygotowaną przez darczyńców programu. W tym roku wartość przekazanego w Szlachetnej Paczce wsparcia materialnego wyniosła aż 45 860 684 złotych. Pełne wyniki 19. edycji Szlachetnej Paczki poznamy już w środę podczas konferencji prasowej Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora programu.

112 nowych rejonów pomocy

Jednym z tegorocznych priorytetów Szlachetnej Paczki było dotarcie z mądrą pomocą do takich osób, do których nie dotarł wcześniej nikt inny. Walka ze skrajnym ubóstwem bardzo często toczy się na uboczu, po cichu, z dala od wzroku drugiego człowieka. Właśnie dlatego Szlachetna Paczka dzięki wpłatom od indywidualnych dobroczyńców utworzyła w tym roku aż 112 nowych rejonów pomocy. Łącznie dedykowana pomoc trafiała do potrzebujących z 633 lokalizacji na terenie całego kraju. Projekt nie działałby na tak ogromną skalę bez wielomiesięcznej pracy wolontariuszy. To oni kilkukrotnie pukają do tysięcy domów, poznają historie i potrzeby rodzin oraz pośredniczą w przekazywaniu paczek kompletowanych przez darczyńców. W tym roku w działania Szlachetnej Paczki zaangażowanych było niemal 12 tys. wolontariuszy, którzy nie tylko dostarczają potrzebującym wsparcie materialne, ale przede wszystkim - impuls do zmiany.

Święto dobroczynności trwa

Zapas jedzenia, środki czystości czy nowe łóżko to nie wszystko. Osoby dotknięte biedą potrzebują uwagi i zrozumienia. Czasami serdeczny uścisk dłoni czy słowa otuchy potrafią na nowo przywrócić im godność, sprawić, że poczują się dla kogoś ważni. To pierwszy, niezwykle ważny etap zmiany, o jaki od blisko 20 lat walczy Szlachetna Paczka. Praca wolontariuszy nie kończy się wraz z przekazaniem paczek w Weekend Cudów. Tysiące osób ponownie odwiedzą rodziny i będą dla nich wsparciem w drodze do wyjścia z trudnej sytuacji. Szlachetna Paczka działa przez cały rok, by najbiedniejsi odzyskali nadzieję na realną zmianę w swoim życiu. Jednak, by to zrobić, program potrzebuje wsparcia.

Wciąż możesz pomóc!

Na stronie www.szlachetnapaczka.pl wciąż można pomóc i stać się częścią jednego z największych świąt dobroczynności w Polsce oraz ufundować Indeks Sukcesów wybranemu dziecku z Akademii Przyszłości - siostrzanego programu Szlachetnej Paczki. Wciąż blisko 200 dzieci czeka na swój prezent na całe życie.

Dzięki wpłatom od indywidualnych osób Szlachetna Paczka może działać przez cały rok. Czasami wsparcie materialne przekazywane w Weekend Cudów nie wystarcza, by dana rodzina wyszła z trudnej sytuacji. Bardzo często potrzebna jest także pomoc prawna, wsparcie medyczne czy budowanie długotrwałych relacji z osobami starszymi. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, tworzone są dodatkowe formy pomocy w ramach tzw. paczek specjalistycznych: Paczki Prawników, Paczki Lekarzy i Paczki Seniorów. Państwa wpłaty pomogą rozwijać ten rodzaj działalności oraz umożliwią tworzenie nowych rejonów pomocy.

Według najnowszego Raportu o Biedzie, corocznej publikacji przygotowywanej przez Szlachetną Paczkę, w Polsce żyje ponad 2 mln osób zmagających się ze skrajnym ubóstwem. Wciąż istnieją takie miejsca, do których trzeba dotrzeć.

Dzięki dobroczyńcom Paczka może działać, rozwijać się i docierać do tych, do których często nie dociera nikt inny. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl.