Co 20. Polak w naszym kraju żyje w skrajnej biedzie. To już ostatni moment, by zgłosić się do wolontariatu w Szlachetnej Paczce i już w nadchodzącej edycji mieć realny wpływ na zmianę życia osób w potrzebie. Jeśli nie godzisz się na obojętność wobec najbardziej potrzebujących, zwłaszcza tych z najbliższej okolicy – dołącz do wolontariatu Szlachetnej Paczki. Obecnie potrzebnych jest jeszcze ponad 3900 wolontariuszy.

"Każda osoba jest na wagę złota. Paczka zmienia na dobre świat potrzebujących, czyli osób, które na co dzień zmagają się z niepełnosprawnością, żyją w ubóstwie, bardzo często są samotne. W zeszłym roku w Szlachetną Paczkę zaangażowało się 12 tys. wolontariuszy. Ile będzie w tym roku? To zależy także od Ciebie. Jeden wolontariusz to szansa na zmianę na dobre w trzech rodzinach. Dołącz do nas!" - zachęca do wolontariatu Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.

To miejsce czeka na Ciebie. To ostatni moment, by dołączyć do wolontariatu w Szlachetnej Paczce. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i zostań wolontariuszem lub wolontariuszką.

Na czym polega wolontariat w Szlachetnej Paczce?

Sercem Szlachetnej Paczki są wolontariusze i wolontariuszki, którzy odwiedzają rodziny, poznają ich historie oraz potrzeby i pośredniczą w przekazywaniu spersonalizowanego wsparcia od darczyńców.

"Trzeba pamiętać, że w Szlachetnej Paczce nigdy nie zostajesz sam. Masz wsparcie innych wolontariuszy ze swojego zespołu. Poznajesz też mnóstwo innych wolontariuszy i rodzinę. Dostajesz dawkę wiedzy z wdrożeń, e-learningów, ale też z doświadczenia kolegów z zespołu" - mówi Wiktoria, wieloletnia wolontariuszka Szlachetnej Paczki.

Polska potrzebuje wolontariuszy

/ Szlachetna Paczka /

Co 20. Polak w naszym kraju żyje w skrajnej biedzie. To może być na przykład twój samotny sąsiad, któremu po opłaceniu rachunków nie starcza na żywność lub samodzielna mama mieszkająca dwie ulice dalej, która obecnie nie może podjąć pracy zarobkowej, bo opiekuje się ciężko chorym dzieckiem.

Im więcej wolontariuszy Szlachetnej Paczki, tym do większej liczby potrzebujących rodzin Paczka będzie mogła dotrzeć z pomocą, by wprowadzić w ich życie nadzieję i szansę na zmiany. To dzięki zaangażowaniu wolontariusza rodziny z jego lokalnej społeczności mogą otrzymać nie tylko niezbędne wsparcie materialne, ale także uwagę i poczucie, że są dla kogoś ważne. To przywraca godność i pozostawia niezatarty ślad, który daje im nadzieję na wyjście z trudnej sytuacji.

"Wolontariat ma ogromny sens, ponieważ często te osoby nie liczą na pomoc materialną, tylko chcą z kimś porozmawiać, chcą, żeby ktoś je wysłuchał. To, że do nich w ogóle pójdziemy, zainteresujemy się, porozmawiamy, zapytamy, jak się czują, jak im się żyje - to jest dla nich największa pomoc." - mówi Wiktoria, wolontariuszka Szlachetnej Paczki.

Jeśli nie godzisz się na obojętność wobec najbardziej potrzebujących, żyjących tuż obok Ciebie, chcesz pomagać i zmieniać świat na dobre - dołącz do Szlachetnej Paczki. To miejsce czeka na Ciebie.

To miejsce czeka na Ciebie w Szlachetnej Paczce

Razem ze Szlachetną Paczką możesz nieść pomoc, która - każdego roku - odmienia życie tysięcy ludzi.

"Warto pomagać w Szlachetnej Paczce, ponieważ działa lokalnie. Paczka działa i pomaga osobom, które żyją obok nas, które są samotne i potrzebujące" - mówi Kamil, wolontariusz Szlachetnej Paczki. Przykładem rodziny, której pomogła Paczka, jest pan Bogdan i jego mama. Wypadek zmienił w jego życiu wszystko. Z wysportowanego, aktywnego mężczyzny stał się osobą leżącą, która jest zdana na pomoc mamy. Przy życiu trzyma ich skromna renta i wzajemnie podsycana nadzieja na poprawę sprawności mężczyzny. Pani Jolanta rehabilituje syna w domu, na więcej nie wystarcza. W Szlachetnej Paczce rodzina znalazła specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. "Poczułem, że oprócz mamy jest jeszcze ktoś, kto wierzy, że jeszcze kiedyś będę sprawny, to mnie napędza do jeszcze cięższej pracy. Nie wiem, jak mam Wam dziękować" - mówi pan Bogdan.

Szlachetna Paczka zmienia na dobre - przede wszystkim świat rodzin, jak również wolontariuszy, którzy zyskują radość, poczucie wpływu i możliwość rozwoju.

Doświadcz radości z pomagania

W ostatniej edycji wolontariusze Szlachetnej Paczki dotarli z pomocą do 15 482 rodzin. Wśród nich było około 5 tys. seniorów, prawie 17,6 tys. dzieci i 5 tys. samodzielnych rodziców. Za każdą z tych cyfr kryją się osobiste historie najbardziej potrzebujących, jak również wolontariuszy.

Weekend Cudów, kiedy pomoc materialna dotarła do rodzin, był momentem pełnym wzruszeń, radości i poczucia bycia ważnym w czyimś życiu, która stała się udziałem każdej ze stron.

Doświadcz radości z pomagania - w tej wielkiej, ogólnopolskiej machinie dobra pozytywne emocje nie omijają nikogo. Poczujesz je.

To miejsce czeka na Ciebie. To ostatni moment, by zgłosić się do wolontariatu w Szlachetnej Paczce. Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wypełnij krótki formularz i poczekaj na kontakt rekrutera. Miej realny wpływ na zmianę małych światów rodzin z Twojej najbliższej okolicy.

Akademia Przyszłości też rekrutuje wolontariuszy

Akademia Przyszłości również swoje istnienie opiera na pracy wolontariuszy. Ten ogólnopolski program społeczny wspiera dzieci w budowaniu wiary w siebie i odkrywaniu swojego potencjału. Do Akademii Przyszłości trafiają dzieci z niskim poczuciem własnej wartości. Akademia co roku rekrutuje do programu ok. 2 tys. wolontariuszy i wolontariuszek, którzy odmieniają jedno życie swojego podopiecznego lub podopiecznej.

Wolontariat w Akademii polega na cotygodniowych, godzinnych spotkaniach z naszym podopiecznym. Chcemy, żeby na tych spotkaniach dziecko poczuło, że jest potrzebne, że ma silne strony, które może wykorzystać w przyszłości. To jest tylko godzina, ale może bardzo dużo przynieść nam i naszemu podopiecznemu - mówi Maciej wolontariusz Akademii Przyszłości.

Jak zostać wolontariuszem Akademii Przyszłości? Wejdź na stronę www.akademiaprzyszlosci.org.pl, wyślij swoje zgłoszenie i czekaj na kontakt rekrutera, który umówi się z Tobą na spotkanie online. Kandydat na wolontariusza nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego ani psychologicznego, ważne, żeby miał serce pełne empatii, uszy, które potrafią słuchać oraz sokoli wzrok, który dostrzeże sukcesy dziecka.