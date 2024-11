Tego nikt się nie spodziewał. Krzysztof Wielicki, jeden z najwybitniejszych polskich himalaistów i alpinistów, organizuje nowy projekt i zaprasza do niego kolejne osoby. Zadzwonił do: Kingi Baranowskiej, Andrzeja Bargiela, Kuby Pateckiego, Łukasza Supergana, Kamili Kielar. Na wezwanie odpowiedzieli też ratownicy Podhalańskiej Grupy GOPR. Projekt dotyczy... przygotowania Szlachetnej Paczki! Największymi trudnościami podczas tej wyprawy nie są warunki, wysokość czy odległość. A wyjście ponad siebie, zobaczenie potrzeb innych i decyzja: chcę pomóc. „Każdy może odpowiedzieć na nasze wezwanie. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i zdecyduj, komu w tym roku możesz pomóc” - zachęca Krzysztof Wielicki.

Co roku ludzie związani z górami jednoczą się, żeby w okolicach świąt pomagać tym, którzy mieszkają w górach i jednocześnie najbardziej potrzebują pomocy, ponieważ ich warunki życia są trudne, los nie zawsze był dla nich łaskawy. I to jest najlepsza motywacja, żeby się zjednoczyć i pomagać - mówi Łukasz Supergan, podróżnik, autor książek.

Na tę wyprawę nie trzeba wyruszyć w Himalaje. Każdy może odpowiedzieć na wezwanie Krzysztofa Wielickiego i dołączyć do jego zespołu. Wystarczy wybrać potrzebującą rodzinę na stronie Szlachetnej Paczki, zebrać własną ekipę i przygotować dla niej pomoc.

Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę.

Nie spodziewasz się, co potrafi Twoja Paczka

Wsparcie odpowiednich ludzi w przygotowaniu pomocy powoduje, że może stać się to prostsze, niż się wydaje. Bo gdy pojawia się inicjatywa skompletowania Szlachetnej Paczki, pojawiają się osoby gotowe do zaangażowania. Również takie, po których byśmy się tego nie spodziewali! Czasami wystarczy jeden telefon, krótka rozmowa, żeby zaangażować kogoś do niesienia pomocy.

Jedna osoba czasami nie zdziała zbyt wiele, ale jeśli jesteśmy grupą i działamy wspólnie, to potrafimy osiągnąć wielkie cele i duże korzyści dla potrzebujących - mówi Jarosław Jurczakiewicz, Naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR. Potwierdza to Andrzej Bargiel skialpinista, biegacz górski i himalaista: "Pomaganie jest fajne. Jeśli się zjednoczymy, zaangażujemy przyjaciół, najbliższych to przy niedużych kosztach, możemy komuś pomoc".

Pomaganie daje też radość, zwłaszcza kiedy organizujemy je w grupie, wspólnie z innymi. Dobry wpływ na czyjeś życie, zmiana jego historii, to najlepszy prezent, jaki możemy podarować sami sobie. Osoby pomagające doświadczają czegoś więcej, niż przekazanie rzeczy. To są momenty, kiedy się spotykamy, jednoczymy i pracujemy nad czymś wspólnie. To pretekst, żeby się spotkać i porozmawiać z kimś, z kim od dłuższego czasu nie ma kontaktu. Fajnie, że to, co robisz, ma sens. Dajesz radość innym i to jest największa nagroda - mówi Andrzej Bargiel.

Komu pomaga Paczka Krzysztofa Wielickiego?

W tym roku przygotowujemy pomoc dla pani Pauliny i pana Marka. To mieszkańcy gór. Ich rodzina dotknięta jest niepełnosprawnością aż trzech osób z całej piątki. To powoduje, że rodzice nie mogą pracować, bo zajmują się dziećmi. To duże ograniczenie dla możliwości zarabiania. Dużą część życia spędziłem w górach. I mam świadomość, jak duże wymagania stawiają one tym, którzy w nich mieszkają - mówi Łukasz Supergan.

W tym roku pierwszy raz do Paczki Krzysztofa Wielickiego dołączyła Kamila Kielar, podróżniczka i reportażystka. I nie oznacza to, że Kamila jest debiutantką w tej dziedzinie. Tak mówi o idei mądrej pomocy: "Dobrze pamiętam swoją pierwszą Szlachetną Paczkę. Potem nastąpiły kolejne lata pomagania. Idea bezpośredniej pomocy i trafienia dokładnie w to, co ktoś potrzebuje, co mu sprawi przyjemność, uśmiech i co pozwoli mu łatwiej funkcjonować w codziennym życiu - zachwyciła nas".

Rodzina, dla której pomoc przygotowuje Paczka Ludzi Gór, marzy o nowej łazience, nowych panelach podłogowych, ale przede wszystkim poprosili o żywność, środki czystości, buty i odzież na zimę, ciepłą kołdrę. Przyda się też blender do robienia zupek dla najmłodszej córki.

Oprócz pomocy fizycznej Szlachetna Paczka, daje też poczucie, że nie jest się samotnym. Łatwiej przechodzi się trudne sytuacje w otoczeniu bliskich, nawet jeśli ktoś przyjedzie na krótko, np. wolontariusz Paczki. Czują, że nie są pozostawieni sami sobie, że jest ktoś, kto chce im pomóc - mówi Krzysztof Wielicki.

Odpowiedz na wezwanie Krzysztofa Wielickiego

W Bazie Rodzin Szlachetnej Paczki znajdują się historie samotnych seniorów, samodzielnych rodziców, rodzin dotkniętych chorobą, niepełnosprawnością.

Od kilku lat włączam się w akcję Szlachetnej Paczki z różnych powodów. Uważam, że warto pomagać. Szczególnie osobom, które z różnych względów mają w życiu gorzej. I kiedy jestem w stanie komuś pomóc i podzielić się czymś niewielkim, to po prostu warto to robić. Sporą motywacją jest też to, że możemy się po prostu spotkać i przygotować tę paczkę razem z innymi ludźmi gór - mówi Kinga Baranowska, himalaistka, zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników.

Trudna sytuacja często przychodzi do rodzin, które teraz są w potrzebie, z zaskoczenia, niespodziewanie rujnuje dotychczasowe życie i spycha w spiralę biedy, z której trudno wydostać się własnymi zasobami. Wasze wsparcie materialne daje im nie tylko oddech w codzienności, ale też przywraca godność i nadzieję na zmianę.

Lepiej dawać, niż brać. Świat pędzi do przodu i część ludzi nie ogląda się za siebie. A czasem trzeba spojrzeć na boki. Bo wtedy widzi się więcej, że są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Stojąc w kolejce, odwiedzając kogoś, czy jadąc gdzieś, to widać. Ten rodzaj empatii procentuje. Mówi się, że dobro wraca dobrem. Może tak jest i być może ktoś z nas będzie potrzebował takiej pomocy. Nigdy nic nie wiadomo, więc warto czynić dobro - mówi Krzysztof Wielicki i dodaje:

Uczestnicy Paczki Krzysztofa Wielickiego (jednego z najwybitniejszych polskich himalaistów i alpinistów, który razem z Leszkiem Cichym jako pierwsi ludzie zdobyli Mount Everest zimą) to:

Kinga Baranowska

Polska himalaistka, zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników. Na trzech z nich stanęła jako pierwsza Polka (Dhaulagiri, Manaslu, Kanczendzondze). Na wszystkie ośmiotysięczniki wspięła się bez używania tlenu z butli.

Andrzej Bargiel

Skialpinista, biegacz górski i himalaista. Trzykrotny Mistrz Polski w skialpiniźmie. Od 2013 roku realizuje projekt Hic Sunt Leones - (łac., dosł. "tu są lwy"), w ramach którego organizuje narciarskie wyprawy wysokogórskie, których celem jest szybkościowe wejście, bez dodatkowego tlenu i zjazdy na nartach z najwyższych szczytów Ziemi.

Ratownicy z Grupy Podhalańskiej GOPR

Rocznie ratownicy Grupy Podhalańskiej uczestniczą w około 700 akcjach, wyprawach i interwencjach, przepracowując 60 000 godzin na rzecz bezpieczeństwa ludzi - nie tylko w górach. Teren działania Grupy obejmuje wschodnie stoki Babiej Góry, Pasmo Polic, Pasmo Podhalańskie, Orawę, Gorce, Beskid Wyspowy, część Beskidu Sądeckiego i Pieniny. Grupa Podhalańska GOPR nie tylko przygotowuje paczkę dla jednej z rodzin, ale pomaga dostarczyć Paczki potrzebującym na ich terenie podczas Weekendu Cudów.

Łukasz Supergan

Podróżnik, autor książek. Jego pasją są długodystansowe wyprawy, podczas których pokonuje setki lub tysiące kilometrów, zazwyczaj samotnie. Podróżowanie jest dla niego próbą zrozumienia świata, bez pośpiechu i powierzchowności, konfrontowaniem umysłu z "innym". Do jego najważniejszych przejść zalicza się Trawers Grenlandii, zimowy trawers Islandii wschód-zachód, przejście irańskiego łańcucha gór Zagros i dwukrotne przejście Łuku Karpat.

Kamila Kielar

Podróżniczka i reportażystka. Samotnie pływała kajakiem po wodach Pacyfiku w poszukiwaniu niedźwiedzi-duchów, najrzadszego typu niedźwiedzi na świecie. Zimą przejechała rowerem i na nartach biegowych kanadyjski Jukon, przeszła górami prawie 5000 km z Meksyku do Kanady szlakiem Pacific Crest Trail. Samotnie przejechała rowerem Alaskę oraz Kamczatkę. Autorka podcastu "Drzazgi Świata".

Kuba Patecki "Patec"

Jeden z najpopularniejszych twórców internetowych w Polsce, który realizuje górskie i wyprawowe marzenia. Publikowane przez niego na YouTube filmy z wypraw cieszą się ogromną popularnością. Zdobył Mount Everest, obecnie przygotowuje się do kolejnego wyzwania - wyprawy na Antarktydę, gdzie chce zdobyć biegun południowy i Mount Vinson.