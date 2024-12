"Być może w tym roku, po raz pierwszy w historii, nie wszystkie rodziny ze Szlachetnej Paczki otrzymają pomoc. I nie chcielibyśmy, żeby w tym roku niektórzy usłyszeli: „przepraszam, ale dla Was już nie wystarczyło pomocy” - mówi Michał Żebrowski, który wspólnie z innymi aktorami Teatru 6. piętro: Danielem Olbrychskim, Barbarą Kurdej-Szatan i Anną Cieślak już wybrał rodzinę i przygotowuje dla niej paczkę. Wciąż jednak kilkaset potrzebujących rodzin czeka na pomoc. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę - możesz pomóc tylko do 13 grudnia.

Teatr 6. piętro / Jarosław Barański / Materiały prasowe

"Czego bym chciał? Żeby tata wrócił. Nikomu w szkole się nie przyznajemy, ale w sumie dobrze, że śpimy na jednym łóżku z Krzyśkiem i Maćkiem. Jest chociaż trochę raźniej i... cieplej" - cytuje 13-letniego syna pani Katarzyny Daniel Olbrychski.

Aktorzy przygotowują pomoc dla rodziny pani Katarzyny, która po nagłej śmierci męża została sama z czworgiem dzieci, trudnymi warunkami mieszkaniowymi i budżetem, który nie wystarcza na bieżące potrzeby, w tym na kupienie cieplejszych ubrań na zimę. Czuję głęboki smutek, ale jednak i wiarę, że ludzie mogą ludziom choć trochę pomagać - dodaje aktor.

Brakuje darczyńców Szlachetnej Paczki. Tysiące potrzebujących wciąż czeka na pomoc! Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę.

Wideo youtube

Wiele takich rodzin może zostać bez pomocy

Tata zmarł z dnia na dzień, teraz to ja muszę być dzielna. Zrobię wszystko, żeby znaleźć pracę i odciążyć trochę mamę. Idzie zima, trzeba zarobić na ciepłe ubrania dla rodzeństwa - to słowa 22-letniej Joanny, najstarszej z osieroconego rodzeństwa. Strata ojca była ciosem i traumą dla nich wszystkich. Teraz próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale jest im bardzo trudno, także ze względów finansowych.

Utrzymanie czworga dzieci jest kosztowne, tym bardziej w okresie zimowym. Na przeżycie dnia zostaje rodzinie ok. 20 zł na osobę, z czego trudno odłożyć na nową kurtkę czy buty dla dzieci. Wspólnie z Teatrem 6. piętro, z Michałem Żebrowskim, Anią Cieślak, Danielem Olbrychskim teatralnie zadbamy o to, żeby ta rodzina miała to, czego potrzebuje. Natomiast jest mnóstwo, mnóstwo rodzin, które mogą zostać bez pomocy - tłumaczy Barbara Kurdej-Szatan.

Pewnie każdy z nas zna kogoś, kto doznał ludzkiej krzywdy, jakiegoś rodzaju niesprawiedliwości losu - mówi Anna Cieślak. Zwracam się z ogromną prośbą do wszystkich, żebyście nie przyzwalali na samotność i bezradność. Żebyście pomogli. Niewiele trzeba zrobić, żeby ci ludzie uwierzyli, że w ich trudnej sytuacji życie jeszcze może być dobre - dodaje aktorka.

Wybierz rodzinę i pomóż - to ostatni moment

Barbara Kurde-Szatan i Daniel Olbrychski / Jarosław Barański / Materiały prasowe

W internetowej bazie rodzin Szlachetnej Paczki na stronie www.szlachetnapaczka.pl na pomoc czeka jeszcze wiele osób. Są wśród nich seniorzy, dzieci, osoby, które w samotności zmagają się z chorobą czy niepełnosprawnością. Szlachetna Paczka chce pomóc tym, którym życie napisało niespodziewane i bardzo trudne scenariusze. Ale ta pomoc nie będzie możliwa bez darczyńców.

Jeśli w paczce znajdują się większe potrzeby, na przykład pralka czy lodówka, nie oznacza, że musisz kupić ją sam - siła tkwi w grupie, razem możemy dużo przeznaczając na to nieduże środki. Kiedy pojawia się inicjatywa stworzenia Paczki, pojawiają się też osoby chętne do pomocy i dołożenia się. Dla potrzebujących to szansa na godne życie - trudno jest robić ręczne pranie pięcioosobowej rodzinie. Ciężko jest wejść bez wstydu do szkoły, gdy koledzy przezywają "jaskiniowiec", bo rodzice nie mają lodówki i przechowują żywność na balkonie.

Takich historii jest mnóstwo. Prosimy wszystkich tych, którzy kiedykolwiek słyszeli o Szlachetnej Paczce, żebyśmy byli szlachetni - apeluje Michał Żebrowski.

Jak w krótkim czasie przygotować pomoc?

Michał Żebrowski / Jarosław Barański / Materiały prasowe

Pomoc nadal ma szansę dotrzeć do potrzebujących przed świętami. Najważniejsze, żeby wszystkie potrzebujące rodziny znalazły swoich darczyńców, żeby poczuły się ważne, zauważone, a dostarczona, mądra pomoc dała im poczucie oddechu w tych trudnych czasach.

W większości Szlachetnych Paczek są produkty pierwszej potrzeby, które można kupić w pobliskim sklepie i dostarczyć w Weekend Cudów. Najbliższa niedziela jest niedzielą handlową, to również może pomóc w przygotowaniu paczki. Pozostałe rzeczy, te bardziej specjalistyczne lub wielkogabarytowe, można dostarczyć też w późniejszym terminie, umawiając się z wolontariuszem wybranej rodziny.

W skoordynowaniu Paczek pomogą też wolontariusze Szlachetnej Paczki. Darczyńcy zawsze mogą liczyć na ich rady, podpowiedzi. Dodatkowo na stronach Paczki można znaleźć szereg wskazówek, jak w krótkim czasie przygotować pomoc.